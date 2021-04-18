الأحد 18 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حي المنتزه أول يواصل تطوير شارع مصطفى كامل بالإسكندرية

مشروع تطوير شارع
مشروع تطوير شارع مصطفى كامل

واصل حي المنتزه أول بالإسكندرية برئاسة المهندسة جيهان مسعود، العمل في تطوير شارع مصطفى كامل بنطاق الحي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بسرعة الانتهاء من الأعمال.

وتوجه إسلام عبد الحميد مدير إدارة أشغال الطريق والمهندسة عزة أحمد مدير إدارة الحدائق وأميرة الباشا مدير المكتب الفنى لرئيس الحي لمتابعة سير الأعمال.
وأكدت المهندسة جيهان مسعود رئيس الحي، أن العمل مستمر على قدم وساق، حيث قامت إدارة الطرق بعمل طبقة أساس وبردورات، كما قامت إدارة الحدائق بالحي بنقل النخل المتواجد بالجزيرة الوسطي، وزرعه في مكان آخر، نظرا لأعمال التوسعة والتطوير الذي يشهده شارع مصطفى كامل.

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الإسكندرية مصطفى كامل تطوير المنتزة محافظة الاسكندرية

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