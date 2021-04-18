مهاجمون يقتلون 19 في قرية جايجورو بالنيجر

لقي ما لا يقل عن 19 شخصا حتفهم في هجوم على قرية في النيجر، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وقال إبراهيم تيجانى كاتييلا، حاكم منطقة تيلابيري، اليوم الأحد، إن عشرات المهاجمين المدججين بالسلاح اقتحموا بدراجات نارية قرية جايجورو في المنطقة، القريبة من الحدود مع مالي، مساء السبت.

واوضح كاتييلا أن المهاجمين، الذين من المحتمل أن يكونوا قد جاءوا من مالي، حاصروا القرية ثم بدأوا في قتل السكان.

وتنشط العديد من الجماعات الإرهابية في دولة النيجر، التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة وتقع في منطقة الساحل، وقد تعهد بعض من هذه الجماعات بالولاء لتنظيمي القاعدة أو داعش الإرهابية.

وتتكرر الهجمات بشكل خاص في المناطق الحدودية مع مالي، حيث تنشط بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.

ويذكر أن حكومة النيجر لا تسيطر على المناطق الصحراوية خارج المدن الكبرى، والتي لا تستغلها الجماعات الإسلامية فحسب، ولكن أيضا شبكات إجرامية مثل تجار البشر.

وفي سياق متصل، قالت شرطة أديس أبابا إن شخصين لقيا حتفهما وأُصيب ثالث بجراح خطيرة في انفجار بالعاصمة الإثيوبية اليوم الأحد.

أوضحت الشرطة أن قنبلة يدوية وراء الانفجار الذي وقع في منطقة ليديتا بالمدينة عصرا، وقالت إنها تحقق في الحادث.

كانت إثيوبيا قد أرسلت قواتها لمنطقة تيجراي في شمال البلاد في نوفمبر لقتال الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وهي الحزب الحاكم للإقليم، بعد أن هاجم مقاتلوها قواعد للجيش الاتحادي في المنطقة.

وانسحبت قوات الجبهة الشعبية من مقلي عاصمة تيجراي قبل نهاية ذلك الشهر وأعلنت الحكومة الإثيوبية أنها حققت النصر.

ومن جانبة، كانت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أعلنت اليوم الأحد، أن خمسة صواريخ سقطت على قاعدة بلد الجوية مما تسبب فى إصابة إثنين من افراد حماية القاعدة بمحافظة صلاح الدين 180كم شمالي بغداد.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني أنه في "جريمة جديدة يقدم عليها الخارجون عن القانون اليوم باستهداف قاعدة بلد الجوية بواسطة خمسة صواريخ انطلقت من منطقة دوجمة التابعة لقضاء الخالص ما أدى إلى إصابة إثنين من منتسبي فوج حراسة وحماية القاعدة".

وذكر البيان أن هذه الأفعال المشينة التي تستهدف منشآتنا العسكرية سوف تواجه رداً صارماً من قواتنا الأمنية العراقية التي لن تتوانى في الدفاع عن مقدرات الدولة ومنها هذه القاعدة الجوية التي تضم طائرات القوة الجوية العراقية (إف 16-)المشهود لها في مقاتلة الإرهاب، وان ما أقدم عليه هؤلاء يعد عملاً إرهابياً.

