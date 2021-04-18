الأحد 18 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«شعبة المصدرين» تشيد بمبادرة السداد الفوري

وزيرة التجارة والصناعة
وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع

أشاد احمد ذكي، عضو شعبة المصدرين بالغرف التجارية، بمبادرة السداد الفورى للمصدرين.

 

وأضاف ذكي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن تلك المبادرة سوف تساهم في دعم ومساعدة المصدرين .

 

وأوضح عضو شعبة المصدرين بالغرف التجارية، أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وزيادة التنافسية لدي المصدرين.

 

ماهي مبادرة السداد الفوري المصدرين ؟


وتابع، أن تلك المبادرة، أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.

 

كانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعلنت في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى للمصدرين، أن صندوق تنمية الصادرات  أصدر حتى الآن 511 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 2,4 مليار جنيه وبصافي 2,2 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز.  

 

مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من ٣١ يناير ٢٠٢١
 

ووافقت جامع على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من ٣١ يناير ٢٠٢١ إلى نهاية شهر أبريل الجاري على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيه المقبل، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة .


وأوضحت جامع أن اتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.

 

المصدرين السداد الفورى المبادرة التنافسية البنوك

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