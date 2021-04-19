مهاب حسين: العمل بـ«الاختيار2» شرف لأى ممثل

شارك الفنان الشاب مهاب حسين، في مسلسل "الاختيار 2" ضمن ضيوف شرف الحلقة الأولى، وذلك أمام النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكى.

وقال مهاب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه سعيد بالمشاركة في هذا العمل الوطني، مضيفًا أن مشاركته البسيطة حققت له أمنيته في العمل مع كريم عبدالعزيز وبيتر ميمي.

وأشار إلى أنه كان حلمًا بالنسبة له العمل مع كريم عبد العزيز وبيتر ميمي، مؤكدا أن الفضل يرجع إلى ربنا في تحقيق الأمنيتين في عمل واحد بقيمة الاختيار.

وقال إن العمل مع هذه القامات قمة في المتعة لأنهم يحبون جدا الممثل الذي يعمل معهم، ويحترمونه جدا، متابعًا: “استمتعت حقيقي مش كلام بالشغل معاهم”.

وأكد مهاب حسين أن العمل في "الاختيار" حتى لو مشهد فهو شرف وأمنية أي ممثل.

وأضاف أنه قدم دور شعير، وهو مهندس انضم للجماعة الإرهابية وكانت مهمته تجهيز ونقل المتفجرات التي كانت تستهدف المظاهرات في ٣٠ يونيو.

وأكد أنه انجذب للشخصية منذ اختياره لها، مضيفا أنه لم يتخوف من هجوم الجماعات الإرهابية على العمل، وأن دور الممثلين تقديم الحقيقة.

وأضاف أن دعم الدولة لتقديم مثل هذه الأعمال مثل “الاختيار” وغيره من الأعمال الدرامية والسينمائية مهم جدا لتوعية الأجيال الجديدة لمعرفة الحقيقة وتزويد الوعي عندهم.

وتتناول قصة المسلسل الأحداث منذ بداية ثورة ٢٥ يناير، والمعارك التي حدثت بين القوات المسلحة والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية بمنطقة شمال سيناء، مرورا بفض اعتصام رابعة العدوية، وتتوالى الأحداث عن جهود القوات المسلحة في إحباط المخطط الدولي لتنظيم الإخوان الإرهابي، الذي كان يحلم بإسقاط مؤسسات الدولة المصرية، كما ينتاول المسلسل كيفية مواجهة الجيش لتنظيم الإخوان الإرهابي الذي تولي الحكم بعد ثورة ٢٥ يناير.

وحقق المسلسل أعلى نسب مشاهدات في العالم، لما يتناوله من أحداث حقيقية تعرض لها أبطال القوات المسلحة أثناء تصديهم إلى الجماعات المتطرفة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وأحداث المسلسل تأتي لتوثيق قوة الدولة المصرية ومؤسستها العسكرية، التي قامت بحماية الشعب المصري من المخطط الذي كان يستهدف هدم الدولة المصرية وشعبها العظيم.

ويذاع المسلسل على قناة أون، في تمام الساعة التاسعة مساء، ويعاد في الساعة الثانية صباحا، ويعاد أيضا في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا، ويعاد على قناة أون دراما، في تمام الساعة العاشرة مساء، والرابعة صباحا، كما يذاع المسلسل على قناة أبو ظبي في الحادية عشر مساءً.

مسلسل "الاختيار 2" من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكى وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وعدد كبير من النجوم.