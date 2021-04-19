11 فردًا بالحافلة.. اتفاق بين السياحة والجمارك على تشغيل مركبات نقل المصريين

أعلن مجلس تيسير الأعمال بغرفة شركات السياحة أن وزارة السياحة أرسلت نتائج الاجتماع الذى أجرته، بحضور ممثلى إدارة متابعة الإعفاءات بمصلحة الجمارك، للتنسیق بشأن وضع ضوابط لتشغیل الحافلات السیاحیة لنقل السائحین المصریین.

يأتي ذلك في إطار التنسیق الدائم والتعاون المستمر بین الغرفة والوزارة لرعایة مصالح الشركات السیاحیة والنھوض بصناعة السیاحة.

أشارت الغرفة فى منشور عمم على جموع الشركات وحصلت “الدستور” على نسخة منه أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على السماح لشركات السیاحة بنقل السائحین المصریین بحافلاتھا في ضوء الضوابط الممثلة فى أن يكون الحد الأدنى لسعة للحافلة 11 فردًا، إضافة إلى أن تكون الرحلة ضمن برنامج سیاحي معلوم، ولا بد أن تقوم شركات السياحة بإخطار الوزارة بتفاصیل البرنامج السیاحى مرفق به أسماء المجموعة السیاحیة وخط سیر الرحلة.



وأسفر الاجتماع على ضرورة الالتزام بتنفیذ ھذه الضوابط وإصدار أمر الشغل ببرنامج الرحلة، إضافة إلى توافر كارنیه الغرفة سارى عن نفس العام مع سائق الحافلة السیاحیة.



يشار إلى أن وزارة السياحة أعلنت عن ضوابط تشغيل الحافلات السياحية لنقل السائحين فى ظل وجود فيروس كورونا للوقاية والإجراءات المتبعة لتشغيل الحافلات من بينها الالتزام بالضوابط المقررة لنسب التشغيل وهى 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية الحافلة السياحية، مع ترك مقعد شاغر بجوار كل راكب في الأتوبيس وسيارات الجولف.

كما شملت الضوابط الالتزام براكبين بحد أقصى في الليموزين، وعدم السماح للركاب بالجلوس في المقاعد الأمامية بالليموزين والسيارات الكهربائية، ولا بد من توفير المطهرات ومعقمات الأيدي وإجراء التنظيف والتعقيم المستمر والتهوية الجيدة قبل وبعد كل رحلة.