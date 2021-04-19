52 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

أعلنت جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، اليوم، رصد 52373 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" وتسجيل 680 وفاة ناجمة عن هذا المرض في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وجاء هذا التقرير بعد أن أعلنت السلطات الطبية في الولايات المتحدة، السبت، تسجيل ما يزيد عن 79 ألف إصابة بـ "كوفيد-19" و935 حالة وفاة منذ يوم الجمعة الماضي.

وفي يناير الماضي شهدت الولايات المتحدة تسجيل لزيادة يومية قياسية لعدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (أكثر من 299 ألف حالة)، إضافة إلى تسجيل عدد أكبر من الوفيات اليومية الناجمة عنه (أكثر من 4,3 ألف) في يناير أيضا، وفقا لجامعة هوبكينز، التي تجمع معلومات واردة من السلطات الفيدرالية والمحلية وكذلك من وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى.

وتجاوزت الحصيلة العامة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 31,6 مليون شخص، وتوفي قرابة 567 ألف منهم.

أكثر من 3 مليون وفاة

وكانت حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم، تجاوزت 3 ملايين و9 آلاف حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات أكثر من 140 مليونا حتى الآن.

ووفق “جونز هوبكنز”، سجلت الولايات المتحدة (المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات) أكبر حصيلة وفيات بلغت نحو 567 ألف وفاة منذ بداية تفشي الوباء، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات فيها 31 مليونا.

وحصد الوباء في البرازيل (المرتبة الثانية) حياة نحو 372 ألف شخص حتى الآن، وارتفعت حصيلة الإصابات فيها إلى نحو 14 مليونا.

وتأتي المكسيك في (المرتبة الثالثة) من حيث عدد الوفيات، حيث سجلت حوالي 213 ألف حالة وفاة وأكثر من 2.3 مليون إصابة منذ بداية تفشي الوباء.

وفي الهند (المرتبة الرابعة) بلغت حصيلة الوفيات نحو 176 ألف حالة وفاة، وتجاوز عدد الإصابات فيها منذ بداية تفشي الوباء 14.5 مليون إصابة.

وفي بريطانيا (المرتبة الخامسة) أكثر الدول الأوروبية تضررا جراء تفشي الوباء ارتفعت حصيلة الوفيات إلى نحو 128 ألف حالة وفاة، وتجاوزت حصيلة الإصابات 4.4 مليون حتى الآن، تليها إيطاليا (المرتبة السادسة)، حيث حصد وباء كورونا فيها أرواح نحو 117 ألف شخص، وتم تسجيل حوالي 3.9 مليون إصابة منذ بداية تفشي الوباء.

وفي فرنسا (المرتبة السابعة) تجاوزت حصيلة الوفيات فيها 100 ألف وفاة، وتم تسجيل أكثر من 5.3 مليون إصابة، تليها روسيا (المرتبة الثامنة) حيث سجلت نحو 104 آلاف حالة وفاة منذ بداية تفشي الوباء، وتجاوزت حصيلة الإصابات فيها 5 ملايين و640 ألف إصابة.

وبلغت حصيلة الوفيات في ألمانيا (المرتبة التاسعة) 80 ألف حالة وفاة، وتجاوز مجموع الإصابات التي تم تسجيلها منذ بداية تفشي الوباء 3 ملايين و139 ألف إصابة، تليها إسبانيا (المرتبة العاشرة) التي حصد فيها الوباء أرواح 77 ألف شخص وتجاوزت حصيلة الإصابات فيها 3.4 مليون إصابة.