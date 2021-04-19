فلسطين: على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات بالقدس

دعا وزير شؤون القدس فادي الهدمي، اليوم الأحد، المجتمع الدولي للتحرك الفوري لإلزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات بالقدس.

وقال «الهدمي»، خلال استقباله المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن على المجتمع الدولي حماية الديمقراطية الفلسطينية في قلب القدس.

وأضاف أنه على المجتمع الدولي ألا يسمح للحكومة الإسرائيلية باستخدام الحق الفلسطيني بالانتخابات في مدينة القدس.

وأدان اعتقال الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المرشحين للانتخابات، ومنع لقاءات في مدينة القدس، كان من المقرر أن تبحث موضوع الانتخابات.

وأشار «الهدمي» إلى أن «اتفاقية المرحلة الانتقالية» المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين إسرائيل، والموقعة في واشنطن بتاريخ الثامن والعشرين من شهر سبتمبر 1995، تضمنت ملحقًا خاصًا يتعلق بالانتخابات الفلسطينية، وتتعلق المادة (6) من الملحق بترتيبات الانتخابات في القدس، مؤكدًا أن الانتخابات التشريعية في العامين 1996 و2006، والرئاسية بالعام 2005 جرت على أساس هذا الاتفاق.

جدير بالذكر، أنه قد تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، شحنة من المساعدات الطبية السعودية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيرت الشحنة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن عدد القوافل التي تم تسييرها من المركز بلغ 6 قوافل تحمل المستلزمات الطبية والأجهزة والأدوية، وتم إدخال 38 جهاز تنفس اصطناعي عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى مستودعات وزارة الصحة.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر، أن حركة فتح موحدة، وأنها ستخوض الانتحابات التشريعية المقررة في أواخر مايو المقبل، بقائمة موحدة، مشددة على أنه لن يتم تشكيل قائمة ثانية للحركة تتبع للأسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.