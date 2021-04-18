«الغرف التجارية»: ركود في مبيعات مواد البناء.. واستقرار حتى نهاية رمضان

الصادرات تشهد ارتفاعا الفترة الأخيرة

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الركود في أسواق مواد البناء بسبب أجواء رمضان.

وأضاف الزيني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الأسعار مستقرة وحتي نهاية شهر رمضان بسبب توقف حركة البيع والشراء جزئيا وتشهد الأسواق هدوءا تاما .

وأوضح رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن أسعار الحديد سجلت سعر يبدا من ١٢ و٧٠٠ جنيه للطن وحتي ١٣ و ٦٥٠ جنيها من أرض المصنع تباع للمستهلك بسعر من يبدا ١٣ و٢٠٠ جنيه وحتي ١٣ و٨٠٠ جنيه للطن .

وسجلت أسعار الأسمنت سعر يبدا ٦٧٥ جنيها حتي ٨٠٠ جنيه والمستهلك من ٨٥٠ جنيها وحتي ٩٥٠ جنيها.

ارتفاع في قيمة صادرات مواد البناء في 2020

وخلال العام الماضي زادت قيمة الصادرات المصرية من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بنحو مليار دولار خلال عام 2020، وبنسبة 20%، مقارنة بالعام السابق، لتسجل نحو 6.15 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل نحو 5.14 مليار دولار خلال 2019.

وبحسب بيانات المجلس، فإن الارتفاع في قيمة الصادرات جاء في ظل النمو المحقق في 8 قطاعات فرعية، يتصدرها الذهب والحلي والأحجار الكريمة، والذي سجل 46%، ليسيطر على 48.5% من إجمالي صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

ارتفاع صادرات الأسمنت بنسبة ١٣%

وارتفعت صادرات مصر من الأسمنت بنسبة 13%، والحديد الصب والصلب بنسبة 5% خلال 2020، ومن النحاس ومصنوعاته بنسبة 1%، بحسب المجلس التصديري.

تراجع صادرات مصر من مواد البناء في 2021

وفي يناير الماضي، تراجعت صادرات قطاع مواد البناء بقيمة 85 مليون دولار، مقارنة بنفس الشهر من عام 2020 ليبلغ إجمالى صادرات القطاع 450 مليون دولار خلال يناير 2021، وتصدر قطاع الحلى والأحجار الكريمة قائمة أعلى السلع التى حققت قيمة تصديرية مرتفعة وبلغت 163 مليون دولار، ويليها قطاع الألومنيوم 64 مليون دولار، والحديد والصلب 64 مليون دولار.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة أعلى 10 دول صدرت مصر إليها سلع مواد البناء بمختلف قطاعاته، بقيمة 107 ملايين دولار، وتراجعت هذه القيمة مقارنة بشهر يناير من عام 2020 الذي حقق 219 مليون دولار.