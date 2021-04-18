وزير الخارجية يبدأ جولة إفريقية لشرح مستجدات ملف سد النهضة

توجّه مساء اليوم، وزير الخارجية سامح شكري، إلى العاصمة الكينية نيروبي في مستهل جولة تتضمن عدداً من الدول الإفريقية الشقيقة، حيث يتوجّه وزير الخارجية كذلك إلى كل من جزر القُمُر وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية والسنغال وتونس، حاملاً رسائل من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أشقائه رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن.



وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن تلك الجولة تأتي انطلاقاً من حرص مصر على إطلاع دول القارة الإفريقية على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة الإثيوبي، ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث، وذلك قبل الشروع في عملية الملء الثاني واتخاذ أي خطوات أحادية، فضلاً عن التأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعي لإطلاق عملية تفاوضية جادة وفعّالة تسفر عن التوصل إلى الاتفاق المنشود.

