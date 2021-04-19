«قاموس الشعرية» لـ شانتال لابر وبياتريس سولير.. جديد لطفى السيد منصور

صدر حديثا عن دار الرافدين العراقية قاموس الشعرية لـ شانتال لابر وبياتريس سولير من ترجمة لطفي السيد منصور، وهو التجربة الثالثة للمترجم مع الدار ومع ترجمة القواميس، حيث كان قد ترجم قاموس الفكر الفلسفي وقاموس التداولية.

ويقول لطفي السيد منصور لـ"الدستور": “لقد أشار باسكال كينيار في مقدمته البديعة لهذا العمل إلى أن شانتال لابر، وبياتريس سولير قد قدما قاموسًا رائعًا للشعرية”.

ويضيف: “يأتي هذا القاموس في الوقت المناسب ليذكرنا بمدى بقاء الشعرية القديمة كإرث أكثر من أي وقت مضى بالنسبة لنا نحن المحدثين، وليس مجرد حزام ناقل بدونه لن يكون من الممكن قراءة أعمال التراث الأدبي التي لا تزال تنهل منها المناهج، ولكن أيضًا، كيف تقاوم الثوابت التي لا تزال تعمل، التشويش والتخريب الخاص بجماليات العمل الحديث”.

ويتابع: "لا تزال تعمل شعرية بلوتوس، مثل الذئب في الحكاية الخرافية، على مسرح المسرح الحديث، ومنذ دو بيلاي، لم يتوقف أبدًا الأنين الرثائي لأوفيد عن نشر نبرته في الشعر الحديث، بل ويظل المصفوفة التي لا مفر منها، كما تُسمع المفارقات الرائعة لطفيلي لوسيان في فم ابن شقيق رامو الذي، من جانبه، يتمتع بتخريب حكمة إيراسموس الهزلية! هذه بعض أمثلة من بين أمثلة أخرى، بالطبع، لهذا التشبع، الفضاء المدوي، الذي يؤثر على جميع الأجناس الرئيسية وبشكل عام على هذه البلاغة الأدبية التي يذكرنا الشاعر ميشيل ديجي بمدى بقاءها كمشهد أساسي للأدب. بقراءة التعاليم الثرية لمُدخلات القاموس المثمرة مثل تلك الموجودة في مأساة أو قصة سفر أو رواية (هزلية، ملحمية، مسارية، رعوية، رومانسية)، من المثير للإعجاب حقًا التحقق من مدى تجذرها إلى الأبد داخل مفاهيم كتاب عن الشعر لأرسطو، من خلال مفاهيم مثل المحاكاة والشعرية، كل شيء ما زلنا نشير إليه اليوم من خلال عمليات التخييل؛ وتأمل ما تدين به روايتنا الحديثة، من خلال الشره المرضي المذهل، لخصوبة الرواية اليونانية واللاتينية، اللتان كانتا بالفعل مشتقان من الأنواع الأساسية المتعارف عليها في العصور القديمة.

يؤكد لطفي السيد منصور على ان "الأصالة العظيمة لهذا القاموس تتمثل في أنه ليس سجينًا لمعنى تقني باهت وضيق للشعرية؛ وهكذا يتجنب خطر رؤيتها "تنتقل إلى تفكيك ميكانو، وهو ما لم يكن عليه كتاب عن الشعر لأرسطو"، وهو ما يذكره المؤلفان في مقدمتهما. إنه ليس لفتة سطحية لعلم ميت، إن مبدأ تكوينه "الانتقائي"، والمهتم بتجنب أن تكون الدوجمائية والتعريفات بمثابة وثاق، إنه بمثابة وعد، ووفاء، برحلة علمية ولذيذة في آن من خلال "المرونة الأساسية واللانهائية للكلام".

ويتناول الجزء الأول من الكتاب: النبذات والمقالات، لا يقدم "ملفات"، ولكن كل نبذة، بعد مراجعة الإدخال النظري، يتبعها مقال يظهر داخل القاموس، من خلال العمل الأدبي، التجسيدات الثرية لمستقبله، من الأمس وحتى اليوم.

ويتضمن الجزء الثاني، المختارات، والذي كنا نود من جانبنا المزيد من التجسيد، بحيث يكون صحيحًا في مدخلاته ومفيدًا في الطبيعة النموذجية للمظاهرة، "يضع النص الفرنسي ضد النص اللاتيني أو النص اليوناني المترجم". أخيرًا، يقدم الفهرس تعريفًا موجزًا للمفاهيم اللاتينية واليونانية المستخدمة: هنا مرة أخرى فرصة لتقييم ما تدين به مفرداتنا النقدية للبلاغة القديمة.