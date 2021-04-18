كندا: الأطباء يطالبون بإعطاء الأولوية لتطعيم النساء الحوامل بلقاح كورونا

طالبت جمعية أطباء التوليد وأمراض النساء في كندا (SOGC) ، بضرورة تطعيم النساء الحوامل بلقاح كورونا كأولوية، نظرا لارتفاع معدل دخولهن المستشفيات بسبب الفيروس لاسيما في مقاطعة أونتاريو.

وذكرت صحيفة "لوجورنال دو مونتريال" أن المدير العام للجمعية، جينيفر بليك، أكدت أن جميع الأماكن التي تتأثر حاليًا بالموجة الثالثة من الوباء يجب أن تتأكد من حماية النساء الحوامل لأن "الحمل أصبح عامل خطر بحد ذاته"،وأكد أعضاء الجمعية وجود زيادة "مثيرة للقلق" في دخول النساء الحوامل إلى وحدات العناية المركزة في مقاطعة أونتاريو الشهر الماضي.

ووفقًا للصحيفة فإن للأطباء الذين تم التحدث معهم أفادوا أنه تم إدخال 1133 ، من هؤلاء النساء إلى المستشفيات بسبب الفيروس منذ مارس 2020 في كندا، بما في ذلك 66 في العناية المركزة، لكن البيانات الأحدث قد تكون أعلى من ذلك.

كما أكدوا أن خطر الإصابة بمضاعفات الفيروس مرتفع بشكل خاص عند النساء الحوامل، حيث إنه غالبًا ما تستلزم مشكلات الجهاز التنفسي، وهي أحد أعراض وباء كورونا التي تفاقمت بسبب ضغط بطون النساء الحوامل على رئتيهن، استخدام جهاز التنفس الصناعي.

وعبرت فئة من الأمهات الحوامل عن قلقهن من تزايد أعداد النساء الحوامل اللواتي يتلقين علاجًا لوباء كورونا حيث قالت إحداهن "الحمل أثناء الوباء أمر مرهق،أخشى على صحة طفلي وصحتي، سأكون مطمئنة إلى أن يتم التطعيم بالتأكيد".

وذكرت الصحيفة أن تطعيم هذه المجموعة من النساء لا يتسم بأولوية في كندا، على خلاف دول أخري مثل فرنسا، حيث تقول وزارة الصحة في مقاطعة كيبيك الكندية إن "النساء الحوامل يمكن لهن تلقي اللقاح، بعد التحدث إلى أخصائي صحي"، نظرًا لقلة البيانات المتوفرة حول هذا الموضوع.

وأكدت المدير العام لجمعية (SOGC) الكندية، جينيفر بليك "علينا أن نجعل الحكومات تدرك أننا بحاجة إلى حماية النساء الحوامل بنفس طريقة حماية كبار السن"