رضا البحراوى: محمد عادل إمام أراد تكرار نجاح تجربة «هوجان»

أظهر النجم الشعبي رضا البحراوي حالة رضاء كبيرة بردود الأفعال التي أحدثها تتر مسلسل “النمر” والذي يقوم بغنائه، والتعاون للمرة الثانية مع الفنان محمد عادل إمام، بعد نجاح تجربتهما في العام الماضي من خلال مسلسل “هوجان” والذي قام البحراوي بغنائه ايضا، لافتا إلى أن إمام أراد إعادة التجربة من جديد بشكل مختلف هذا العام في تتر مسلسله الرمضاني الجديد.

وأشار البحراوي، في تصريح لـ"الدستور"، أن “إمام” تحدث معه العام الماضي على تكرار التجربة في عمله المقبل، وهو ما حدث، حيث تواصل معه عن فكرة مسلسله الجديد ليتم اختيار معاني ومفردات الأغنيه الجديدة بشكل يتلائم مع أحداث العمل الجديد، ليتم اختيار فريق العمل منذ حوالي ثلاثة أشهر.

وقال البحراوي إن الأغاني الخاصة بتتري البداية والنهاية من كلمات محمد عنتر وأحمد غريب، وهي توزيع وألحان طه الحكيم، وقد تم اختيار اسمها بعد مشاورات بين البحراوي وإمام إلى أن استقرا على شكلها النهائي، موكدا أنه عرض عليه تقديم أكثر من عمل لكنه فضل أن يقدم تتر مسلسل إمام لهذا العام.

واختتم البحراوي أنه طوال ثلاث شهور تسجيل الأغنية قام بتغيرها وضبط كلماتها في أكثر من مرة، لتظهر على شكلها الحالي، مشيرا إلى أن هناك أغنيه أخرى ستكون بداخل حفل زفاف ضمن حلقات العمل المقبلة وستكون من مفاجآت المسلسل.

المسلسل من بطولة محمد عادل إمام ومحمد رياض ونيرمين الفقي وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

وانتهى مطرب الأغنية الشعبية رضا البحراوي، من تسجيل أغنية جديدة، تحمل اسم "في حب مصر"، وهي من كلمات الشاعر محمد عنتر، وألحان ميشو التركي، وتوزيع مانو وشيكا، وإنتاج هاي ميوزيك للإنتاج الفني لمالكها طارق عبد الستار، حيث يدعو فيه جمهوره بضرورة البقاء في المنزل، واتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتقول كلمات الأغنية: "ولاد بلدك يا مصر.. ومعاكي في الأزمات.. هنعدي الصعب بيكي بس إحنا نبقى إخوات.. نخاف عليكي بجد وبلاش سلام على بعض.. خلوا السلام في القلب وبطلوا إشاعات.. خليكوا في بيوتكم.. عدوا اليومين على خير.. وإن كان على قوتكم.. خير الغلابة كتير.. ده ابتلاء من ربنا.. وإحنا راضين بيه لو حافظنا كلنا بسهولة هنعديه.. نقفل علينا البيت وندعي في الصلوات ارحمنا يا رحمان.. بأجمل الدعوات".