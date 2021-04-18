الأحد 18 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: تزويد الحكومة وقوات الأمن الأفغانية بالموارد وتدريب قواتهم

البيت الأبيض: لا ضمانات بشأن مستقبل أفغانستان بعد سحب القوات الأمريكية

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض اليوم الأحد إنه لا يمكن لأحد أن يقدم ضمانات بشأن مستقبل أفغانستان بعد سحب القوات الأمريكية، حتى مع تأكيده أن الولايات المتحدة ستظل تركز على التهديدات الإرهابية التي تنشأ من هذا البلد.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء الماضى أن الولايات المتحدة ستسحب ما تبقى من جنودها البالغ عددهم 2500 جندي من أفغانستان بحلول الحادي عشر من سبتمبر، وهي الذكرى العشرين لهجمات القاعدة التي أشعلت أطول الحروب التي خاضتها أمريكا.

وسُئل مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان في برنامج فوكس نيوز صنداي اليوم عن خطر تكرار ما حدث في العراق حيث استولى مقاتلو تنظيم داعش الإرهابي على أراض بعد انسحاب القوات الامريكية في عام 2011.

وقد أدى ذلك إلى قرار الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بإعادة القوات إلى العراق، وقال سوليفان إن بايدن لا ينوي إعادة القوات الأمريكية إلى أفغانستان مضيفا "لا يمكنني تقديم أي ضمانات بشأن ما سيحدث داخل هذا البلد، لا أحد يستطيع ذلك".

وتابع قائلا "كل ما يمكن للولايات المتحدة أن تفعله هو تزويد قوات الأمن الأفغانية والحكومة الأفغانية والشعب الأفغاني بالموارد والقدرات وتدريب قواتهم وتوفير العتاد لها وتقديم المساعدة لحكومتهم، لقد فعلنا ذلك، والآن حان الوقت لعودة القوات الأمريكية إلى الوطن ونهوض الشعب الأفغاني للدفاع عن وطنه".

ولدى إعلانه قراره بسحب القوات، قال بايدن إن الولايات المتحدة ستراقب التهديد وتعيد تنظيم قدرات مكافحة الإرهاب وتبقي على أصول كبيرة في المنطقة للرد على أي تهديدات موجهة للولايات المتحدة ناشئة من أفغانستان.

وقال سوليفان "لدينا القدرة لمواصلة قمع التهديد الإرهابي في أفغانستان".

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، إن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان ينسجم مع هدف إدارة الرئيس جو بايدن المتمثل في تركيز الموارد على تحديات مثل الصين وكوفيد19-.

وأضاف بلينكن فى تصريحات لبرنامج "ذس ويك" الذي تذيعه شبكة (إيه بى سى) اليوم الأحد أن "التهديد الإرهابى انتقل إلى أماكن أخرى"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

البيت الأبيض أفغانستان القوات الأمريكية الرئيس الامريكي جو بايدن

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