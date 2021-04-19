«أسوار الصمت».. رواية جديدة للكاتب أمير شعار

طرح الكاتب أمير فايز شعار والمعروف باسم أمير مشارقة روايته الجديدة التى تحمل عنوان "أسوار الصمت"، والمقرر أن يشارك به بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2021.

وأشار الكاتب أمير شعار في بيان صحفي، إلى أن أحداث الرواية تدور في إطار نفسي اجتماعي حول الأسرار الخفية التي تحدث في مجتمعنا والذي يعاني منها أغلب الأشخاص في حياتهم اليومية في إطار من التشويق والغموض.

ويلجأ الكاتب الذي يعرف باسم “مشارقة” من خلال الرواية لسرد العديد من القصص الحقيقية التي حدثت بالفعل في الواقع لكن بطريقه اشبه بالقصص القصيرة، ليضفي حاله من الإثارة طوال أحداث الرواية.

وأكد مشارقة أنه يسعى لتحويل الرواية إلى عمل سينمائي أو درامي خلال الفترة المقبلة، حيث تحدث مع عدد من الصناع حول إمكانية تحقيق ذلك على أرض الواقع، ومن المفترض أن يدخل في جلسات نهائية خلال الأسابيع المقبلة للاستقرار على تفاصيل تحويل روايته الجديدة إلى عمل فني يميل يعتمد على الإثارة طوال أحداثه.

واختتم أمير قائلا: "أتمنى أن أوفق في إيصال رسالة الكتاب والمضمون القصصي له عبر الرواية، وأن تصل إلى الجمهور، خاصهةفي ظل تواجد الكثير من الكتب التي تطرح سنويا" .

ولجأت اللجنة العليا للمعرض هذا العام، إلى تأجيل تنظيم المعرض ليتم تنظيمه هذا العام يوم 30 يونيو المقبل، على أن يستمر حتى 15 يوليو 2021، كما أعلنت الهيئة العامة للكتاب، فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته «52» لعام 2021، على أن تستمر حتى آخر مارس 2021.

وتقدم هيئة الكتاب، المسابقة في 11 فرعًا مختلفين، منها 9 للكبار وهي «الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، المسرح، النقد الأدبى، الدراسات الإنسانية، الطفل، والكتاب العلمي».

كما تم فتح باب التقدم للجائزة في مجالين للشباب تحت سن 35 عامًا هما «الإبداع الأدبي، والعلوم الإنسانية»، فضلًا عن 4 جوائز أخرى تمنح مناصفة بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وهيئات أخرى وهي «جائزة أفضل كتاب في التراث مع دار الكتب، جائزة أفضل كتاب مترجم، جائزة أفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومي للترجمة، وأفضل كتاب في مجال السينما مع أكاديمية الفنون».