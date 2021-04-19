لدخول السعودية: إليك المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة المملكة

ترصد «الدستور» المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة الدخول إلي السعودية، وفقًا لما نشرته القنصلية المصرية بالرياض عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وهى كالتالي:

استمارة طلب التأشيرة مستوفى الوجهين بكافة البيانات وموقعاً عليه من طالب التأشيرة أو الولي عنه إذا كان قاصرا، أو الوكيل بموجب توكيل رسمي، على أن يرفق بطلب التأشيرة المستندات التالية وتقدم بنفس هذا الترتيب:

-أصل وصورة جواز سفر ساري لمدة تزيد عن 6 أشهر.

-أصل وصورة الإقامة بالمملكة.

-تأشيرة خروج وعودة حديثة من المملكة، موضحاً بها تاريخ انتهاء الإقامة بالمملكة وبحيث ألا تقل صلاحية الإقامة عن 6 أشهر.

-عدد 2 صورة شخصية حديثــة مقاس (4*6) بخلفية بيضاء وتلصق على الاستمارة.

-تقديم ما يفيد الغرض من التأشيرة على النحو التالي:-

-العمالة المنزلية والتابعين لكفلائهم السعوديين (صورة جواز السفر أو هوية الكفيل إذا كان الغرض من الزيارة مرافقة الكفيل، وفى حالة السفر برفقة أحد أفراد عائلة الكفيل يراعى تقديم صورة جواز سفره أو هويته).

-العمالة المنزلية المصاحبة لكفيل غير سعودي (صورة جواز السفر وتأشيرة الخروج والعودة للكفيل وتحرير إقرار منه يفيد بمسئوليته عن المرافق وإعادته إلى المملكة وعدم تركه فى مصر)، علماً بأنه لا تقبل طلبات التأشيرات للعمالة المنزلية الواردة عبر شركات تأجير العمالة بالمملكة.

-أزواج وزوجات المصريين (أصل وصورة مستند إثبات علاقة الزواج، بالإضافة إلى صورة جواز سفر أو بطاقة الرقم القومي للزوج أو الزوجة المصريين).

-أبناء الأب أو الأم المصريين (أصل وصورة شهادة الميلاد للشخص والمدون بها أن جنسية أحد الوالدين مصري، بالإضافة إلى صورة جواز سفر أو بطاقة الرقم القومي لأحد الأبوين المصري).

-للعلاج (ضرورة تقديم تقرير طبى حديث بالحالة الصحية للمريض معتمد من السلطات السعودية المختصة ووزارة الخارجية السعودية).

-لزيارة الأسرة أو أحد أفراد العائلة المقيمين في مصر (ضرورة تقديم قيد عائلي للأسرة وصورة جواز السفر وصورة إقامة الأقارب المراد زيارتهم في مصر وكتابة بياناتهم وعناوينهم تفصيلياً وأرقام هواتفهم فى مصر).

-للدراسـة (ضرورة تقديم إثبات قيد دراسى من إحدى الجهات الدراسية المصرية معتمد عن العام الدراسى للسنة الدراسية الحالية، وفى بعض الآحيان قد تطلب القنصلية صورة إيصال سداد الرسوم الدراسية عن هذا العام الدراسى).

-للسياحة (ضرورة تقديم خطاب تعريف بالوظيفة والراتب من جهة العمل معتمد من الغرفة التجارية وكشف حساب بنكى لا يقل عن ثلاثة أشهر، وحجز طيران مؤكد ذهاب وعودة، وحجز فندق مؤكد إن وجد).

التعليمات :

-يُراعى فى كل الأحوال السابقة تطبيق القواعد والتعليمات القنصلية المنظمة لدخول الأجانب إلى جمهورية مصر العربية، علماً بأن الحصول على تأشيرة الدخول لا يصادر حق السلطات المصرية فى منع دخول أى فرد إلى الأراضى المصرية لأسباب تقدرهـا.

-يُنصح بالتقدم بطلب التأشيرة قبل السفر بفترة لا تقل عن شهر، فقد يستغرق إصدار التأشيرة فى بعض الأحوال فترة أطول من المعتاد.