«الطيران» تحذر العاملين بمحطات شرق آسيا من فيروس نيباه

حذرت سلطة الطيران المدني المصري، جميع العاملين بمحطات الشركة الوطنية مصر للطيران، في مناطق جنوب شرق آسيا، من ظهور فيروس جديد يسمى نيباه، منتشر في كلا من (الهند وماليزيا وسنغافورة وبنجلاديش).

وقالت سلطة الطيران المدني، في منشور توعوي لها، تداولته مصر للطيران على صفحات العاملين بها، حول الفيروس، موضحة أنه فيروس حيواني المنشأ ينتقل من الحيوان إلى الإنسان ويمكن أيضا أن ينتقل عن طريق الطعام الملوث أو مباشرة بين شخص مصاب وآخر سليم.

وأشارت سلطة الطيران، إلى أن طرق عدوى الإصابة بفيروس نيباه، هي الاتصال المباشر بالحيوانات المصابة مثل الخفافيش أو الخنازير أو سوائل أجسامها مثل (الدم والبول واللعاب)، أو ينتقل عن طريق الاتصال الوثيق بشخص مصاب أو سوائل الجسم (قطرات الأنف والجهاز التنفسي والبول)، إضافة إلى استهلاك المنتجات الغذائية الملوثة بسوائل جسم الحيوانات المصابة مثل (عصارة النخيل أو الفاكهة الملوثة).

وتبدأ الأعراض على المصاب بالظهور خلال 3 إلى 14 يوما بعد التعرض وأقصى فترة حضانة 45 يوما، وتشبه أعراضه الإنفلونزا، حيث يكون هناك حمى وصداع وألم عضلي وتقيئ والتهاب حلق، ويمكن أن يتبعه دوار ونعاس وتغيير في الحالة الذهنية والتهاب الدماغ الحاد، ويمكن لبعض الناس حدوث مشاكل حادة في الجهاز التنفس، ويحدد التهاب الدماغ والنوبات في الحالات الشديدة حيث يتطور إلى غيوبية في غضون من 24 لـ 48 ساعة.

وقدمت سلطة الطيران المدني، بعض النصائح للعاملين، في ضوء عدم وجود علاج أو لقاح ضد فيروس نيباه، بضرورة عدم ملامسة خفافيش الفاكهة أو الخنازير أو القردة والنسانيس وعدم تناول لحومها النيئة، بالاضافة إلى ضرورة ارتداء قفازات وملابس واقية عند ملامسة الحيوانات، وتجنب الاتصال الجسدي المباشر مع المرضى المصابين بالفيروس.

وتلتزم المطارات المصرية بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجةسلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا فيحال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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