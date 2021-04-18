الأحد 18 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصدر أمني يكشف حقيقة اختفاء سيدة في الشرقية

أمن
أمن

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تناوله بأحد المواقع الإخبارية تحت عنوان ("نزلت تصرف فلوس ومرجعتش".. الغموض يسيطر على اختفاء سيدة فى بلبيس) بشأن تغيب إحدى السيدات عن منزلها بمنطقة بلبيس بالشرقية.

وقال المصدر: إن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى قسم شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية بلاغًا من أحد المواطنين بغياب شقيقته حال خروجها لصرف المعاش الخاص بها ولم يتهم أحدًا، وفى وقت لاحق حضر المُبلغ إلى ديوان القسم صحبة شقيقته وقرر أنها عادت من الغياب، ولم يحدث لها ثمة مكروه، وبسؤالها قررت أنها تركت المنزل بمحض إرادتها وأنها كانت متواجده طرف (إحدى قريباتها مقيمة بالقاهرة).

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