الأحد 18 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة العامة تعاين موقع حادث قطار طوخ (فيديو)

النائب العام
النائب العام

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة حادث قطار طوخ في محافظة القليوبية.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أجرى اتصالاً هاتفياً بوزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير ومحافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، لمتابعة حادث قطار القاهرة- المنصورة، موجهاً وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية اللازمة للمصابين.

 

وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين بحادث القطار إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن إصابة 97 مواطناً في حادث قطار “القاهرة - المنصورة" بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات “بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي".

 

وأضاف أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.

 

وكشف عن أن حالات الإصابات هي إصابات متوسطة عبارة عن كسور وجروح.
 

وأكد مجاهد أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان توجهت، منذ قليل، إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث قطار "طوخ"، بالمستشفيات. 

 

و أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

 

وتقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بخالص التعازي لأسر المتوفين في حادث قطار طوخ، داعية الله عز وجل أن يلهمهم  الصبر والسوان، متنمية الشفاء العاجل للمصابين.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تترأس غرفة الطوارئ والأزمات المركزية بديوان عام وزارة الصحة لمتابعة تطورات الحادث، والوقوف على الحالة الصحية للمصابين والخدمات الطبية المقدمة لهم، ومتابعة توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية، وأكياس الدم بالمستشفيات التي استقبلت المصابين، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت باستمرار انعقاد غرفة الأزمات لمتابعة الحادث على مدار الساعة لحين خروج جميع المصابين من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية.

 

 

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