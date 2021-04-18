نقابة الأطباء تخاطب «الصحة» لسرعة تطعيم الأطقم الطبية

خاطبت نقابة الأطباء، الأحد، وزارة الصحة للإسراع فى إنهاء تطعيم أطقمها الطبية فى أقرب وقت ممكن والتشديد على توفير وسائل الحماية اللازمة لهم فى المنشآت الصحية، لتزايد أعداد المصابين والشهداء من الأطباء فى الفترة الأخيرة.

جاء ذلك فى خطاب أرسلتها النقابة، اليوم، قالت فيه إن عدد ضحايا الأطباء من فيروس كورونا بلغ خمسون شهيدًا خلال الأسبوعين الماضيين، وأبدت النقابة سواء العامة أو النقابات الفرعية استعدادها للمساعدة فى تقديم اللقاح بجميع المحافظات سواء بعمل مقرات مختلفة أو المساعدة فى تسجيل الأطباء أو أى وسيلة مساعدة أخرى تراها الوزارة مناسبة، حفاظًا على أرواح الأطباء وباقى الفريق الطبى.



ونشرت نقابة الأطباء نص المخاطبة التى تم إرسالها للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والذي جاء نصه:

معالي الدكتورة / هالة زايد

وزير الصحة والسكان

تحية تقدير وإعزاز .. وبعد

نقابة أطباء مصر تهديكم أسمى آيات التهاني بقدوم شهر رمضان المعظم ، وتتمنى لكم التوفيق والسداد في خدمة الأطقم الطبية في مكافحة جائحة كوفيد.



ونظرًا لتزايد أعداد المصابين والشهداء من الأطباء .. حيث بلغ عدد الشهداء خلال الأسبوعين الماضيين (50) شهيد. لذا نرجو سرعة الانتهاء من تطعيم جميع الأطباء في أقرب وقت ممكن ؛ ونحيط سيادتكم علما باستعداد النقابة العامة والنقابات الفرعية في جميع المحافظات للمساعدة في تقديم اللقاح للأطباء سواء بعمل مقار تطعيم في المقرات المختلفة أو المساعدة في تسجيل الأطباء أو ما ترونه مناسبًا، حرصًا على أفراد الطاقم الطبي وحمايتهم ليتمكنوا من تقديم أفضل خدمة طبية لأبناء الشعب المصر.