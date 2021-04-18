«3 مصابين وجثة مجهولة».. مدير مستشفى طوخ يناشد الأهالي التبرع بالدم لمصابي قطار بنها

قال الدكتور أحمد يوسف مدير مستشفى طوخ المركزي، إنه استقبل 3 مصابين في حادث قطار بنها المنكوب وخرجوا بعد إسعافهم.

واستقبل المستشفى جثة مجهولة لم يتم التعرف عليها حتى الآن، وتم وضعها في الثلاجة لحين التوصل لأهليتها.



وناشد مدير مستشفى طوخ في منشور على صفحته بـ«فيس بوك»، الأهالي بالتبرع بالدم للمصابين: «محتاجين متبرعين بالدم في مستشفي طوخ داخل المركز الطبي لإرسال الدم إلى باقى المستشفيات التي بها مصابون لإسعافهم».

وأعلن الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة في القليوبية، حالة الطوارئ القصوى في كافة الأقسام الداخلية وبنوك الدم وتوفير أكياس الدم لإسعاف مصابي حادث قطار القليوبية.