الأحد 18 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«3 مصابين وجثة مجهولة».. مدير مستشفى طوخ يناشد الأهالي التبرع بالدم لمصابي قطار بنها

تبرع بالدم
تبرع بالدم

قال الدكتور أحمد يوسف مدير مستشفى طوخ المركزي، إنه استقبل 3 مصابين في حادث قطار بنها المنكوب وخرجوا بعد إسعافهم.

واستقبل المستشفى جثة مجهولة لم يتم التعرف عليها حتى الآن، وتم وضعها في الثلاجة لحين التوصل لأهليتها.


وناشد مدير مستشفى طوخ في منشور على صفحته بـ«فيس بوك»، الأهالي بالتبرع بالدم للمصابين: «محتاجين متبرعين بالدم في مستشفي طوخ داخل المركز الطبي لإرسال الدم إلى باقى المستشفيات التي بها مصابون لإسعافهم».

وأعلن الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة في القليوبية، حالة الطوارئ القصوى في كافة الأقسام الداخلية وبنوك الدم وتوفير أكياس الدم لإسعاف مصابي حادث قطار القليوبية.

مستشفى طوخ قطار بنها المنصورة حادث قطار محافظة القليوبية وزير النقل

الأكثر قراءة

السكة الحديد فى أول تعليق رسمي: سقوط 4 عربات من قطار 949

انقلبت عدة مرّات بالوزير.. التحريات تكشف سبب انقلاب سيارة أشرف صبحي

وفاة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في حادث قطار طوخ

أول صور لخروج 4 عربات قطار عن القضبان في القليوبية

خرج من المستشفى.. التفاصيل الكاملة لانقلاب سيارة أشرف صبحى

كواليس جلسة محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم بتهمة الإتجار بالبشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

القس. رفعت فكرى

التسامح ونبذ خطاب الكراهية

إبراهيم وجدي التهامي يكتب: الأعياد  فى الأزمات

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

34 حالة وفاة و988 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

«التحرير» الفلسطينية تحذر من عواقب تصعيد الاحتلال اعتداءاته في القدس

فقه بني إسرائيل (2) ..الشعب المختار والأغيار.. كيف يرى اليهود أنفسهم؟