ورش فنية متنوعة ومحاضرات أونلاين بثقافة المنوفية

«مشاهير من محافظتي" بقصر ثقافة شبين الكوم»

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنوفية عدد من الأنشطة الثقافية والفنية أونلاين، حيث أقيمت محاضرة بعنوان "مشاهير من محافظتي" بقصر ثقافة شبين الكوم، تناول فيها وليد طايل الحديث عن أحد أبرز الشخصيات في محافظة المنوفية وهو الإمام إبراهيم الباجوري، هو الشيخ التاسع عشر بين شيوخ الأزهر الشريف وكان شيخاً للمذهب الشافعي ولديه العديد من المؤلفات، ولد بالباجور بمحافظة المنوفية عام ١٧٨٤م وتولى مشيخة الأزهر الشريف لمدة ١٢سنة من تاريخ ١٨٤٧م.

كما أقيم معرض فن تشكيلي لأعمال الفنان محمد حمدي، والفنان حسن أبو علي، وقدم أسامة عطية حلقة جديدة من سلسلة حلقات "براعم الإيمان" بقصر ثقافة الطفل، تناول الحديث عن "الصيام في عيون أطفالنا" وعن الصيام ومفهومه وأهميته وكيف يرى الطفل شهر رمضان والصيام، وكيف نساعد الأطفال في التعود عليه.

أقام بيت ثقافة أشمون ورشة فنية للأطفال "القص واللصق" عرض فيها شريف عبدالفضيل كيفية عمل فانوس باستخدام الأوراق الملونة واللاصق، كما عرض بيت ثقافة الشهداء عدد من رسوم الأطفال بمناسبة الإحتفال بشهر رمضان المبارك، بينما قدم بيت ثقافة قويسنا ندوة لقراءة كتاب "الصناعات الورقية" تأليف محمود موسى، وتناولت الحديث شيماء طارق عن ما تضمنه الكتاب من أهمية الورق واستخداماته ومراحل تصنيعه، وفى المكتبة العامة بشبين الكوم قدم أسامة عطية محاضرة بعنوان "صوم رمضان" أوضح فيها أن الصيام فريضة على كل مسلم ومسلمة، وفوائد الصيام، والأمور التي يجب علينا تجنبها أثناء الصيام.

عقدت ورشة حكي بعنوان "حكاية شهيد من قريتي" بمكتبة الطفل والشباب بسمادون، وكانت عن الشهيد أحمد عز الدين أحد أبناء القرية، حيث أشار سلامة عبدالله إلى الشهيد الذي قدم روحه فداء للوطن والذي اغتالته أيدي الإرهاب الغاشمة، وقدم بيت ثقافة الروضة ورشة فنية للأطفال من رواد الموقع، قاموا برسم مظاهر الإحتفال برمضان، كما نظم بيت ثقافة شبرا بخوم ورشة لتعليم الأطفال "رسم شجرة" مع سالي طلعت، بدأت فيها بشرح كيفية رسم الشجرة للأطفال ومساعدتهم في رسمها.