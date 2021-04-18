المالية تعلن عن استقرار العائد على أذون الخزانة

طرح اليوم البنك المركزي المصري، أذون خزانة حكومية بقيمة اجمالية تبلغ 18.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 10.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 8 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.

من جانبها أعلنت وزارة المالية عن نتائج طرح أذون الخزانة اليوم الأحد، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 91 يومًا 13.13%، وأقل عائد 12.69%، ومتوسط العائد 13.10%، وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 266 يومًا 13.39%، وأقل عائد13.30%، ومتوسط العائد 13.38%.

ومن الجدير بالذكر أن العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية قد ظلت مستقرة نسبيًا بعد انخفاض طفيف في ديسمبر 2020، لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ 10.6٪ خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاث إصدارات في فبراير 2021. ويأتي ذلك مقارنة بـ10.9٪ في المتوسط خلال أكتوبر 2020 وبـ11.6٪ في المتوسط خلال ديسمبر 2019، يناير 2020 وفبراير 2020، أي قبل خفض البنك المركزي التراكمي لأسعار العائد الأساسية بـ400 نقطة أساس في مارس 2020 وفي سبتمبر 2020 وفي نوفمبر 2020. ويرجع الانخفاض الأخير للعائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.3 نقطة مئوية مدعومًا بانخفاض العطاءات المقبولة بينما ظل الطلب مستقرًا نسبيًا. حيث انعكس انخفاض العطاءات المقبولة في نسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.1 مرة خلال خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021 وأول ثلاث إصدارات في فبراير 2021، مقارنة بـ1.3 مرة خلال أكتوبر 2020. بينما ظل الطلب مستقرًا، حيث انعكس ذلك في نسبة التغطية، والتي سجلت 2.1 مرة خلال خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاث إصدارات في فبراير 2021 مقارنة بـ2.1 مرة خلال أكتوبر 2020.