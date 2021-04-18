قوة ضاربة.. التشكيل الرسمي لفريق الزمالك أمام الأهلي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب القاهرة الدولي، ضمن الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري.

وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمي: محمود جنش

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، احمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، شيكابالا، يوسف اوباما، اشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويحتل الزمالك قمة الدورى العام برصيد 33 نقطة جمعها من 14 مباراة، فيما يحتل الأهلى المركز الرابع بمسابقة الدورى العام برصيد 27 نقطة جمعها من 11 مباراة.