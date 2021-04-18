قصر ثقافة السادات يقيم محاضرة بعنوان «تنمية المواهب لدى ذوي الهمم»

ندوات وورش في ثقافة المنوفية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة المنوفية عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية.

حيث أقيمت محاضرة بعنوان "تنمية المواهب لدى المعاق" بقصر ثقافة السادات، تناولت الحديث نجلاء فتحي موضحة أن المعاق يحتاج إلى متطلبات خاصة تناسب نسبة الإعاقة لديه، ولا بد من البحث عن طريقة مناسبة تبرز مواهبه وإمكانياته، ولكن لا بد من دراسته دراسة مستوفية وعلمية.

كما أقام بيت ثقافة منوف محاضرة بعنوان "نضوب الموارد المائية" ناقشه محمد صلاح، أوضح فيها مصادر المياه العذبة المتجددة، أنواع المياه العذبة ونسب كل منها على سطح الأرض، وأن المياه لا تنضب من تلقاء نفسها وإنما نتيجة حجبها عن عمد أو استنزافها، بجانب محاضرة بعنوان "أهلًا شهر الصوم" ألقاها الشيخ وليد طه ببيت ثقافة بركة السبع، تحدث فيها عن كيفية الاستعداد لاستقبال شهر الصوم، وفضائل شهر الصوم، وضرورة المداومة على الطاعات من الصيام والقيام وغيرها من العبادات في هذا الشهر.

عقُدت محاضرة بعنوان "الصيام ودوره فى تهذيب السلوك الشخصي" ببيت ثقافة الباجور، ألقاها الشيخ محمد شوقي إمام وخطيب بإدارة أوقاف الباجور، تناول الحديث عن أثر الصيام فى سلوك المسلم، وأثر الصيام على الفرد والمجتمع، وأثر الصيام فى تربية شخصية المسلم، وفى بيت ثقافة البتانون أقيمت محاضرة بنادي تكنولوجيا المعلومات بعنوان "نظم التشغيل"، ألقتها أميرة الخولي، تناولت الحديث عن تعريف نظم التشغيل، ومهام نظم التشغيل، وآليات العمل في نظام التشغيل، وإصدارات نظم التشغيل، أنواع نظم التشغيل.

كما ناقشت سنية محمد خلال ندوة مكتبية لمناقشة كتاب "العبقرية والذكاء والإبداع" تأليف عبدالهادي مصباح ببيت ثقافة شبرا بخوم، أوضحت أن الكتاب يتناول إحدى الصفات الإنسانية وهى الذكاء والعبقرية، ودور الوراثة والبيئة فى الذكاء، كما يتحدث عن الصفات المشتركة بين الأذكياء والمبدعين، ثم يوضح العلاقة بين الذكاء والإبداع العقلى، ويقدم الكتاب طرق اكتشاف العباقرة والموهوبين من الصغر، بجانب مناقشة دور الجينات فى العبقرية، وعدة موضوعات فى الفصول التالية منها ذكاء المشاعر والانفعالات وتقدم العمر والشيخوخة.



نفذت ورشة رسوم أطفال عن "شهر رمضان" ببيت ثقافة دنشواي، لسامح مبروك تضمنت رسومات للأطفال عن الشهر الكريم وأشهرها الفانوس، أعقبها معرض لمنتجاتها، كما عقدت محاضرة بعنوان "حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة"، تناولت الحديث إيمان رجب ماجستير تخاطب وأخصائي تنمية مهارات، تضمنت التعريف بذوي الاحتياجات الخاصة، وهو عبارة عن مصطلح لوصف الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة وتأهيل بسبب تعرضهم لمشاكل صحية في جزء من أجزاء جسمهم أي بسبب إصابتهم بإعاقة طبية أو نفسية أو عقلية، وأن من أهم حقوقهم الدمج التربوي واتباع الأساليب والوسائل التعليمية التي تُساعد الطفل حتى يُصبح قادرًا على مواجهة المشاكل والتحديات التي يتعرض لها في المدارس العادية، ويتم ذلك من خلال شمل جميع الطلبة في فصول ومدارس التعليم بغض النظر عن الإعاقة ومعاملة الأطفال ذوي الإعاقات في صفوف تعليم عامة، وتقديم الخدمات التربوية لهم على صعيد متكامل وناجح يُراعي ظروفهم.