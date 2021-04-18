الأحد 18 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي بنها يتوافدون على المستشفيات للتبرع بالدم لمصابي حادث قطار بنها

تبرع بالدم
تبرع بالدم

شهد محيط مستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، إقبالا كبيرا من شباب المدينة والأهالي للتبرع بالدم لمصابي حادث قطار بنها.

وتوافد مئات المواطنين من الشباب والسيدات وكبار السن على المستشفيات للتبرع بالدم في مشهد يعكس تلاحم وشهامة مواطني القليوبية في أوقات الأزمات، رغم تأكيد الجهات المسؤولة على توافر الدم والبلازما المطلوبة.

جاء ذلك بعد دعوات المواطنين بضرورة التبرع بالدم للمستشفيات للمساهمة في إنقاذ ضحايا حادث قطار بنها - المنصورة.

وقال نادر جلال، أحد المتبرعين بالدم في مستشفى بنها الجامعي، إنه أقدم على ذلك لدعم مصابي الحادث بعد دعوات للتبرع، مؤكدا أن بنك الدم بمستشفى بنها الجامعي "امتلأ بالأكياس" بسبب الأعداد الكبيرة من المتبرعين.

وأضاف أن المستشفى قدمت كافة المساعدات للمتبرعين.

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