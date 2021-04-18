محافظ البحيرة يشيد بجهود الدولة لمواجهة الزيادة السكانية

أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بجهود الدولة لمواجهة الزيادة السكانية وخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية لأبناء محافظة البحيرة وتمكين المرأة والشباب عن طريق إعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقدمة لأبناء المحافظة ومن خلال تضافر الجهود المعنية الحكومية والأهلية مما ينعكس إيجابياً على كافة برامج التنمية التى تشهدها المحافظة.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه في إطار سلسلة ندوات الحملة التثقيفية «الخلفة مسؤولية - شارك في التنمية» التى تنظمها وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة المهندس عادل عبد الكريم رئيس الوحدة تم تنظيم ندوة بقرية نديبة بحضور عدد من أهالى وشباب القرية.