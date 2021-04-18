إيطاليا تسجل 251 وفاة و12694 إصابة بكورونا

إجمالى وفيات كورونا في إيطاليا 116927 منذ ظهور الجائحة

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 251 وفاة متعلقة بفيروس كورونا اليوم الأحد مقابل 310 وفيات أمس و12694 إصابة جديدة انخفاضا من 15370 إصابة في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في إيطاليا 116927 منذ ظهور الجائحة وهو ثاني أكبر عدد في أوروبا بعد بريطانيا والسابع عالميا.

وفي سياق متصل، كشفت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أنه تم إعطاء 9ر14 مليون جرعة من لقاحات كورونا في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ306 آلاف و683، في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 8 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 16 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 86ر3 مليون إصابة، والوفيات إلى 116 ألفا و676.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل عام و11 أسبوعا.

يشار إلى أن عدد الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

ومن جانبة، سجلت إيطاليا، أمس، 15 ألفا و370 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و310 حالات وفاة جراء العدوى.

وأشارت صحيفة (الجارديان) البريطانية - على موقعها الإلكتروني - إلى أن إجمالي الإصابات في إيطاليا تجاوز 3 ملايين و840 ألف إصابة، فيما بلغت الوفيات جراء الفيروس 116 ألفا و676 حالة وفاة.

ولفتت الصحيفة إلى أن إيطاليا تشهد أسبوعا من الإصابات والوفيات المرتفعة حيث سجلت، أمس الجمعة، 429 حالة وفاة و15 ألف و943 إصابة.

وذكرت الصحيفة أن 10 ملايين مواطن إيطالي تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وسجلت وزارة الصحة الإيطالية، الخميس الماضى، 16974 إصابة و380 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 16974، مقابل 16168 الأربعاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 3826156 حالة، بينها 510023 نشطة.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 380 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، مقارنة مع 469 الأربعاء، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 115937 شخصا.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3200196 شخصا بعد رصد 21220 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

وفي سياق متصل، سجلت الجزائر، اليوم الأحد، 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتراجع 7 حالات عن حصيلة اليوم السابق، ليصل إجمالي الإصابات إلى 119 ألفا و.642

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان لها اليوم، عن تسجيل 3 وفيات جديدة بانخفاض حالة واحدة عن يوم أمس، ليرتفع بذلك مجموع الوفيات إلى 3 آلاف و155.

واشارت الوزارة إلى شفاء 111 حالة جديدة، ليصبح بذلك عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء 83 ألفا و397.