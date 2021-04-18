البرازيل: يمكننا الحد من إزالة الغابات غير القانونية حال حصولنا على مليار دولار

أكد وزير البيئة البرازيلي ريكاردو ساليس أن البرازيل ستكون قادرة على الحد بنسبة تصل إلى 40% من عمليات إزالة الغابات غير القانونية في غابات الأمازون المطيرة، إذا حصلت من المجتمع الدولي على مساعدات بقيمة مليار دولار.

وقال ساليس، وفقا لراديو "مونت كارلو"، لو حصلنا على مليار دولار اعتباراً من مايو ولمدة 12 شهرا، فمن الممكن الالتزام بتخفيض بنسبة 30 إلى 40% من إزالة الغابات".

وأوضح ساليس أن هذه المساعدة المحتملة البالغة مليار دولار ستستخدم لتعزيز "إجراءات مكافحة (الإزالة غير القانونية للغابات)، وفي الوقت نفسه، لإيجاد بديل اقتصادي" لـ25 مليون شخص يعيشون في منطقة شمال الأمازون، وهي واحدة من أفقر المناطق في البرازيل على الرغم من مواردها الطبيعية الهائلة.

ويأتي هذا التأكيد بعد الرسالة التي وجهها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الخميس الماضي إلى نظيره الأميركي جو بايدن وجدد فيها تأكيد "التزامه القضاء على كل العمليات غير المشروعة لإزالة الغابات في البرازيل بحلول العام 2030"، وهو التزام قطعته بلاده عند توقيع اتفاق باريس للمناخ عام 2015.

جدير بالذكر أن الباحث الذي يدرس الطفرات الفيروسية في شمال البرازيل، فيليبي نافيكا، أوضح إن المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي رصدت مؤخرًا في اليابان ومنشأها الأمازون يمكن أن تكون معدية بالقدر نفسه مثل تلك التي رُصدت في المملكة المتحدة أو جنوب إفريقيا.

وقال الاختصاصي من معهد ليونيداس وماريا دين، والذي يجري دراساته بالشراكة مع معهد أبحاث فيوكروز المرموق، إنه من المحتمل أن يكون هذا المتحور الجديد الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "مقلق للغاية"، قد انتشر بالفعل في مناطق برازيلية أخرى

وهذا ما يثير قلق السلطات الصحية في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 212 مليون نسمة، حيث أودى كوفيد-19 بأكثر من 205 آلاف شخص في البرازيل، ليحل بعد الولايات المتحدة، لا سيما وأن المتحورة نشأت في الأمازون حيث ارتفعت على نحو كبيرة الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات في الأسابيع الأخيرة، ولا سيما في ماناوس، عاصمة ولاية أمازوناس