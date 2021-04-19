4 مطالب لاتحاد المصريين بالخارج في قانون تنظيم الهجرة

أشاد عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، تشكيل الحكومة للجنة صياغة قانون تتنظيم الهجرة وتحديد مدة الانتهاء منه خلال شهرين، واصفًا الخطوة بالجيدة.

وقال حنفي، في بيان الأحد، إن الهدف من القانون إنشاء صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج، مطالبًا أن يشمل القانون تكريم المتوفي من مصريين الخارج بدفنه داخل مصر على نفقة الدولة، كما يحدث في العديد من الدول دون قيد أو شرط.

أوضح أنه يجب توفير الرعاية والحماية القانونية للمصريين بالخارج بتوفير محامي من دولة الإغتراب، لكي يترافع عن المصري في بعض القضايا التي يتهم فيها المصريين أمام قضاء دول الاغتراب، خاصة دول الخليج، لأن أغلبها يمنع أن يترافع فيها أمام القضاء الا محامي من نفس الدولة.

طالب بضرورة أن يتم زيادة الحد الإعفائي الجمركي للمصري بالخارج في حال العودة نهائيا، بجانب حصول المصري المغترب بالخارج ولمرة واحدة فقط على سيارة تقسط جماركها بالإتفاق مع البنوك بفائدة بسيطة وهو لا يؤثر على تجارة السيارات بالوطن وفي نفس الوقت تحصل الدولة على قيمة الجمارك كاملة وهي مساعدة للمصري العائد ويتم حظر بيعها لمدة محددة.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إصدار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بتشكيل لجنة لسرعة الانتهاء من قانون تنظيم الهجرة ودعم ورعاية المصريين بالخارج، تمهيدًا لعرضه على البرلمان وإقراره نهائيا بعد أن عكفت الوزارة على إعداده منذ فترة طويلة.