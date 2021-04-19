الإثنين 19 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

4 مطالب لاتحاد المصريين بالخارج في قانون تنظيم الهجرة

عادل حنفي
عادل حنفي

أشاد عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، تشكيل الحكومة للجنة صياغة قانون تتنظيم الهجرة وتحديد مدة الانتهاء منه خلال شهرين، واصفًا الخطوة بالجيدة.

وقال حنفي، في بيان الأحد، إن الهدف من القانون إنشاء صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج، مطالبًا أن يشمل القانون تكريم المتوفي من مصريين الخارج بدفنه داخل مصر على نفقة الدولة، كما يحدث في العديد من الدول دون قيد أو شرط.

أوضح أنه يجب توفير الرعاية والحماية القانونية للمصريين بالخارج بتوفير محامي من دولة الإغتراب، لكي يترافع عن المصري في بعض القضايا التي يتهم فيها المصريين أمام قضاء دول الاغتراب، خاصة دول الخليج، لأن أغلبها يمنع أن يترافع فيها أمام القضاء الا محامي من نفس الدولة.

طالب بضرورة أن يتم زيادة الحد الإعفائي الجمركي للمصري بالخارج في حال العودة نهائيا، بجانب حصول المصري المغترب بالخارج ولمرة واحدة فقط على سيارة تقسط جماركها بالإتفاق مع البنوك بفائدة بسيطة وهو لا يؤثر على تجارة السيارات بالوطن وفي نفس الوقت تحصل الدولة على  قيمة الجمارك كاملة وهي مساعدة للمصري العائد ويتم حظر بيعها لمدة محددة.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إصدار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بتشكيل لجنة لسرعة الانتهاء من قانون تنظيم الهجرة ودعم ورعاية المصريين بالخارج، تمهيدًا لعرضه على البرلمان وإقراره نهائيا بعد أن عكفت الوزارة على إعداده منذ فترة طويلة.

قانون تتنظيم الهجرة الاتحاد العام للمصريين بالخارج عادل حنفي القانون المصريين بالخارج مصر المصرى

الأكثر قراءة

انقلبت عدة مرّات بالوزير.. التحريات تكشف سبب انقلاب سيارة أشرف صبحي

السكة الحديد فى أول تعليق رسمي: سقوط 4 عربات من قطار 949

وفاة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في حادث قطار طوخ

أول صور لخروج 4 عربات قطار عن القضبان في القليوبية

خرج من المستشفى.. التفاصيل الكاملة لانقلاب سيارة أشرف صبحى

السفير المصري السابق بعمان وزوجته يتلقيان لقاح كورونا بمطروح (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

القس. رفعت فكرى

التسامح ونبذ خطاب الكراهية

إبراهيم وجدي التهامي يكتب: الأعياد  فى الأزمات

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

34 حالة وفاة و988 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

«التحرير» الفلسطينية تحذر من عواقب تصعيد الاحتلال اعتداءاته في القدس

فقه بني إسرائيل (2) ..الشعب المختار والأغيار.. كيف يرى اليهود أنفسهم؟