الإثنين 19 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن أزمات تكليف صيادلة 2018 و2019

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

تقدم الدكتور كريم بدر حلمى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو اللجنة الثلاثية لإدارة النقابة العامة لصيادلة مصر بطلب إحاطة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بشأن مشكلات تكليف الصيادلة دفعتى 2018و2019.

وقال عضو النواب إن مشكلات تكليف الصيادلة دفعتى 2018 و2019 تضمنت عدم تكليف كامل الدفعتين، إضافة إلى تكليف عدد كبير من الصيادلة (ذكور وإناث) خارج محافظتهم دون مراعاة ظروفهم، مطالبًا بضرورة تكليف كامل الدفعتين والنظر فى شكاوى الصيادلة المكلفين خارج محافظتهم، واتخاذ ما يلزم لحماية مستقبل خريجى الدفعتين.

كانت النقابة العامة لصيادلة مصر قد أرسلت منذ أيام خطابًا لوزيرة الصحة طالبته فيه بإعادة النظر فى توزيع تكليف الصيادلة دفعتى ٢٠١٨و٢٠١٩، نظرًا لورود عدة شكاوى من الصيادلة للنقابة بعد ظهور نتيجة تكليفهم .

أضافت النقابة أن الشكاوى تضمنت عدم تكليف عدد كبير من صيادلة الدفعتين رغم تسجيل بياناتهم بموقع التكليف، إضافة الى تكليف عدد كبير من الصيادلة والصيدلانيات خارج نطاق محافظتهم، وعدم مراعاة ظروفهم.

وطالبت النقابة وزارة الصحة بتوضيح الآلية المتبعة فى توزيع التكليف للصيادلة، ومراعاة ظروف ابناءها والحرص على مستقبلهم، وتلبية مطالب الصيادلة عند التظلمات.

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