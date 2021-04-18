3760 إصابة كورونا في بريطانيا والمغرب وتونس

سجلت السلطات الصحية في بريطانيا والمغرب وتونس 3760 إصابة بفيروس كورونا الستجد (كوفيد19-) خلال الـ24 ساعة الماضية .

بريطانيا

سجلت المملكة المتحدة 1882 إصابة جديدة و10 حالات وفاة بفيروس كورونا كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأحد أن إجمالي وفيات "كورونا" بالمملكة المتحدة ارتفع إلى 127 ألفا و270 حالة وفاة.



وأضافت أن 9 ملايين و930 ألفًا و846 شخصًا في المملكة المتحدة قد تلقوا جرعتي اللقاح المضاد لـ (كوفيد-19)، بينما تلقى نحو 32 مليونًا و849 ألفًا و223 شخصًا الجرعة الأولى.

المغرب

اما عن إصابات كورونا الجديدة في البلدان العربية فقد سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم، 364 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 505 آلاف و811 حالة.

وأفادت الوزارة في بيان، اليوم

بأن مجموع التحاليل التي جرت، عقب إجراء 5 آلاف و492 فحصا، بلغ 5 ملايين و657 ألفا و536 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.



وأضافت أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 8 آلاف و945، كما تم تسجيل 273 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي المتعافين 491 ألفا و810 حالات.

تونس

بينما في تونس فقد سجلت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأحد، 1514 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 285 ألفا و490 حالة.



وذكرت الوزارة في بيان أنه تم تسجيل 66 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9 آلاف و783 حالة.



وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 779 حالة شفاء جديدة لافتة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 13 ألفا و358 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 486 حالة، إلى جانب 143 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.