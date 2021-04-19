للمصريين بالكويت.. إجراءات زواج الأرملة من مواطن مصري

ترصد «الدستور» المستندات المطلوبة للموافقة على طلب زواج الأرملة المصرية من مواطن مصري وذلك للمصريين المقيمين في الكويت، وفقًا لما نشرته القنصلية المصرية بالكويت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وهي كالتالي:

-شهادة من الجهات الكويتية (إدارة التوثيقات الشرعية ببرج التحرير) بالحالة الزوجية لكل من الزوج والزوجة، ومصدقة من وزارة الخارجية الكويتية.

-يشترط لزواج الأرملة (غير الحامل) إنقضاء فترة العدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج .

-أصل عقد الزواج للزوج المتوفي واصل شهادة وفاته مصدقاً عليها من الخارجية المصرية إذا كانت الوفاة بمصر، أما أذا كانت الوفاة بالكويت فيتم التصديق على عقد الزواج وشهادة الوفاة من الخارجية الكويتية والقنصلية المصرية.

-تقرير الفحص الطبي للزوجين من مستشفى الصباح (مركز الأمراض الوراثية) مصدق عليه من وزارة الخارجية الكويتية.

-تقرير الفحص الطبي للزوجين من مستشفى الصباح (مركز الأمراض الوراثية) مصدق عليه من وزارة الخارجية الكويتية.

أصل وصورة جوازي سفر.

أصل وصورة شهادة الميلاد المصرية المميكنة.

-يشهد على عقد الزواج عدد 2 شاهد ( مصري– بالغ – مسلم) مع إحضار أصل وصورة إثبات الشخصية المصري (جواز سفر مصري ساري أو بطاقة الرقم القومي السارية).

-عدد (4) صور شخصية لكل منهما 4×6 خلفية بيضاء.

سداد الرسوم حسب مقدم ومؤخر الصداق.

-لن يتم تسليم عقود الزواج المعقود بالقنصلية إلا بعد ورودها من مصلحة الأحوال المدنية بمصر ومدون عليها رقم القيد في سجلات المصلحة.

أكدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.



ويحتوي التطبيق لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا"، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة.