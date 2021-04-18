قصور الثقافة تحتفى بحلول شهر رمضان بفعاليات متنوعة في المنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث نفذ بيت ثقافة جاهين ورشة فنية تصميم فانوس رمضان بإستخدام قماش الخيامية، والكرتون المقوى، مسدس الشمع، وذلك مع الفنانة هبه عزت، بينما نظم بيت ثقافة سمالوط يوم فنى متنوع تضمن ورشة رسم حر علي الورق، بجانب ورشة إعادة تدوير خامات البيئة كما تم عمل فانوس رمضان وفى الختام تقديم جوائز علي المتميزين، وناقش بيت ثقافة بنى مزار كتاب بعنوان "حق الجار" ناقشته أنوار حسن علي، كما قدم قصر ثقافة أبو قرقاص عرض لفيلم رسوم متحركة للأطفال بعنوان "رمضان جانا"، بينما قام قصر ثقافة مغاغة بعرض لفيلم تسجيلى من إنتاج الإدارة العامة للشئون المعنوية بعنوان "بطل من سيناء"، بجانب عرض فيلم سنة أولى صيام، تأليف فداء الشندويلى، بطولة صلاح عبد الله وحنان ترك، ومن إخراج على الفرماوى، بالإضافة إلى ورشة فنية بعنوان فانوس رمضان تنفيذ الفنان بشير محمد .

أعدت مكتبة إبوان الثقافية ورشة تدريب عملي عن استخدامات برنامج "Excel "اكسيل قدمها محسب عبد الحميد، كما نفذت مكتبة دهمرو الثقافية ورشة فنية "رسم الزهور" من تنفيذ الفنانة أسماء سليمان، وناقش بيت ثقافة ديرمواس كتاب بعنوان "في المغرب" تأليف وصفي آل وصفي، ناقشته أمال احمد، ويتناول الكتاب الفتوحات الاسلامية في الغرب بدءا من مصر وبرقة وطرابلس ثم افريقية، ودور القائد عقبة بن نافع فيها ومن تلاه من قاده ومنهم عبد الله بن سعد والمواجهات التي جرت مع الروم، ثم تناول الفتوحات الاسلامية في المغرب بقيادة موسى بن نصير ثم فتح الاندلس "اسبانيا حاليا" بقيادة طارق بن زياد، بينما أقام بيت ثقافة العدوة محاضرة بعنوان "قضايا المسرح المعاصر" حاضرها الكاتب المسرحى محمد سيد عمار تحدث عن أهم المعوقات التى تعوق حركة المسرح المعاصر.