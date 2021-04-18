إصابة 5 جنود عراقيين في هجوم صاروخي على قاعدة بلد شمال بغداد

كشف مصدر أمني عراقي، الأحد، عن وقوع 5 إصابات في صفوف الجنود العراقيين جراء الهجوم على قاعدة بلد.

وأكد المصدر الأمني العراقي، أن الإصابات جاءت نتيجة الاستهداف الصاروخي للقاعدة الجوية العسكرية في مدينة بلد شمال بغداد يوم الأحد، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

من ناحية أخرى، أكد مسؤولون أمنيون أن 5 صواريخ على الأقل أصابت قاعدة جوية عسكرية في مدينة بلد، لافتين إلى أن صواريخ الكاتيوشا سقطت في منطقة القاعدة الجوية التي تضم متعاقدين أميركيين، مما اسفر عن إصابة مقاتلة أف 16 في الاستهداف الصاروخي.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن جماعات مسلحة يقول بعض المسؤولين العراقيين إنها مدعومة من إيران أعلنت مسؤوليتها عن حوادث مماثلة فيما مضى.

فيما أعلن آمر قاعدة بلد الجوية العراقية بسقوط صاروخين نوع كاتيوشا، متسبباً بإصابة شخصين.

تعد قاعدة بلد، إحدى القواعد التي انسحب منها التحالف، تضم في السابق وحدة صغيرة من القوات الجوية الأميركية، ولكنها تستضيف الآن القوات المسلحة العراقية ومقاولي ساليبورت الأميركية، المكلفة بصيانة طائرات إف - 16 العراقية.

ويتكرر القفص الصاروخي في العراق، خلال الايام القلية الماضية، حيث استهدف قصفا صاروخيا مطار أربيل في كردستان العراق، الاربعاء الماضي.

وسمع دوي انفجار في أربيل عاصمة إقليم كردستان، مما أدى إلى اطلاق القنصلية الأمريكية صافرات الإنذار.

كما ارتفعت سحب الدخان ارتفعت من إحدى البنايات قرب مطار أربيل الدولي وأن حركة الملاحة الجوية في مطار أربيل الدولي توقفت، وأن معظم الطرق المودية إليه تم إغلاقها.

وحلقت مروحيات أمريكية في سماء أربيل على خلفية الاستهداف الصاروخي الذي طال المطار الدولي.

وانتشرت فرق مكافحة المتفجرات في مطار أربيل الذي يضم جناحين الأول خاص بالرحلات الجوية المدنية والثاني بقوات التحالف الدولي والقطعات العسكرية الأمريكية.

فيما أمر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق فوري في الاعتداءات التي شهدتها أربيل.

وقال الكاظمي، في تعقيب منه، الخميس الماضي: "الاعتداءات التي حدثت في أربيل هدفها زعزعة الأمن".

وكانت ضبطت السلطات العراقية صواريخ من مخلفات داعش غربي البلاد، اليوم، فيما شرعت بملاحقة عناصر التنظيم الذين اختطفوا أحد شيوخ العشائر في كركوك.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية، في بيان، أنه تم ضبط مواد متفجرة وصواريخ بمنطقة الربعي في قضاء حديثة في الانبار.