«لا للمخدرات».. محاضرات ثقافية ومناقشات كتب بثقافة المنوفية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنوفية عدد من الأنشطة الثقافية والفنية، عقد بيت ثقافة سرس الليان ندوة لقراءة في كتاب "لا للمخدرات" تأليف حسن فتح الله، ألقاه جودة محمد متولي الصعيدي مسئول ثقافي بالإدارة الطبية بسرس الليان، وتناول الحديث عن نشر الثقافة بين طلاب المدارس وشباب الجامعات لتجنب السلوك السيئ ونشر شعار لا للمخدرات وأنواعها، كما ذكر الآثار المترتبة عليها والعلاج والوقاية منه، إلى جانب ندوة قراءة في كتاب للأطفال بعنوان "أبو قردان والطاووس" ببيت ثقافة الروضة، وتناولت الحديث شيرين حجاج عن وجود الكثير من الأشياء في حياتنا لا نعتني بها على الرغم من أنها مفيدة جداً وتساعدنا في أشياء كثيرة مثل "أبو قردان"، وهناك أشياء نهتم بها جيداً وهي لا تنفعنا غير أنها ذات شكل جميل فقط مثل "الطاووس"، وبمناسبة يوم اليتيم قدم قصر ثقافة الطفل يوم ترفيهي للأطفال بمؤسسة البنات، بدأ بتنفيذ ورشة فنية مع الأطفال للفنانة حسناء نُوَّيَه وتناولت طريقة عمل فانوس رمضان بالورق المقوي والفوم، كما قدمت الطفلة حبيبة أحمد اسكتش فن استعراضي للفنانة فيروز نال إعجاب الأطفال، بالإضافة إلى فقرة متميزة لمسرح العرائس أداء الفنان والمخرج يوسف النقيب والفنان، محمد زغلول وآخرين، واختتمت الفقرة بمجموعة من أسئلة العصف الذهني، وتم تقديم جوائز رمزية للأطفال.

وبالتعاون بين اتحاد كتاب مصر وقصر ثقافة شبين الكوم، أقيمت ندوة أدبية متميزة لتكريم ذكرى شاعرَيْن وأديبين كبيرين من أعضاء نادى أدب شبين الكوم هما الشاعران حامد رجب وأحمد عبد الحفيظ شحاتة، حيث تحدث الدكتور بسيم عبد العظيم وأحمد مرسال عن الشعراء وابداعاتهم، كما أقام بيت ثقافة سبك الضحاك ندوة لقراءة في قصة "قطرة ماء" تأليف ماما نعم الباز، ناقشته دينا مختار أخصائي الطفل عن أهمية المياه في حياتنا، وأهمية مياه الأمطار في الصحراء، وأن سكان الصحراء يصلون صلاة الاستسقاء سنة عن الرسول (ص) لنزول الأمطار، كما تحدثت عن استخدامات المياه في حياتنا اليومية، بينما عقدت مكتبة منشاة سلطان ندوة مكتبية لقراءة كتاب "التفكير الأمثل" تأليف روزالين جليكمان ناقشه صلاح البهلول عن معنى كلمة الأمثل، وكيف نصل إلى التفكير الأمثل، وما هي الخطوة التالية للتفكير الإيجابي، وكيف تستخدم التفكير الأمثل بانتظام.

وقدم بيت ثقافة تلا ندوة لقراءة في كتاب للأطفال بعنوان "البطة والثعلب" تألف نرمين الحوطي وإلقاء شريف التراس، حيث دارت أحداث القصة ثعلب وذئب كانا صديقان يقتسمان الفرائس، وفي يوم من الأيام نصح الذئب الثعلب أن لا يسرف في الطعام، ولكن الثعلب لم يستمع إليه فأكل نصف فريسة ودخل العظم في حلقه، وكانت البطة لا تستمع إلي نصيحة أختها وذهبت لمكان الثعلب والذئب فاكلها الذئب والثعلب، كمت نفذ بيت ثقافة منوف ورشة حكي عن "آداب الاستئذان" تناولت الحديث بسمة عتيم عن ضرورة عدم طرق الباب بقوة وعنف ولكن يجب أن يكون بأدب ولطف، ويجب أن لا تقف أمام الباب مباشرة، إلى جانب مناقشة قصة "نهر الخير" تأليف صبحى سليمان، وتحكى عن فوائد نهر الخير للحقول والأشجار، بجانب عقد بيت ثقافة قويسنا ندوة بعنوان "رمضان كريم" ألقاها سالم محمود تناول فيها شهر رمضان شهر عظيم مبارك وهو شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وشهر العتق والغفران، وأنه شهر الصدقات والإحسان، وشهر تفتح فيه أبواب الجنات، وتضاعف فيه الحسنات.