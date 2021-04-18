الأحد 18 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراء 4500 عملية جراحية بمستشفيات جامعة بني سويف

عميد الكلية
عميد الكلية

أعلن الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، اليوم، أن قسم الاستقبال والطوارئ استقبل أكثر من 30 ألف حالة في الربع الأول من هذا العام، وتم حجز 10000 حالة بالأقسام الداخلية بالمستشفي في مختلف التخصصات الطبية المختلفة.

وأضاف الدكتور محمد شعبان مدير عام مستشفيات جامعة بني سويف أنه تم إجراء أكثر من 4500 عملية جراحية خلال الربع الأول من هذا العام في مختلف التخصصات جراحة عامة، وجراحة تجميل، وجراحة ذكورة، وجراحة المسالك، وجراحة العظام، وجراحة الرمد، وجراحة انف واذن وجراحة مخ وأعصاب، وعمليات النسا والتوليد، وقسطرة القلب.

وتم عمل30 عملية مفصل صناعى وعمليات متقدمه لجراحة العمود الفقري. وكذلك عمليات التجميل وجراحة الأورام واستئصال ورم بعظام الجمجمة واستئصال ورم بالغدة النخامية.

ويأتي ذلك نتيجة افتتاح عمليات الطوارئ الجديدة والتطوير الشامل للرعايات والعمليات وان المستشفي تسعي جاهدة لإجراء اكبر عدد من العمليات الجراحية والانتهاء من قوائم الانتظار وذلك من أجل خدمة المريض ورفع المعاناة عنه وذلك بتوسعات وتطويرات وإضافات وحدات جديدة داخل المستشفى مثل افتتاح وحدة الرعاية المركزة بقسم الاستقبال والطوارئ وافتتاح وحدتي طوارئ الباطنة والأطفال وافتتاح 30 حضانة  بقسم الأطفال وتجهيز مركز لعلاج الأورام الحروق وتجهيز اكبر مركز قومي للتأهيل الطبي للأطفال.

ونجح فريق طبي من جراحي المخ والأعصاب بمستشفى بنى سويف الجامعى، منذ أيام، برئاسة الدكتور محمد شعبان أستاذ جراحة المخ والأعصاب باستئصال ورم بعظام الجمجمة وضاغط على العين والعصب البصري وتسبب في جحوظ العين وضعف شديد بالنظر، وذلك تحت إشراف عاطف مرسي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف.

وشارك فى إجراء العملية كل من الأطباء ماجد الجبالي المدرس بجراحة المخ والأعصاب، وحسام دياب مدرس مساعد جراحة المخ والاعصاب، ومحمد نجيب طبيب مقيم جراحة المخ والأعصاب وأطباء التخدير.

جامعة بني سويف سويف عمليات مستشفى

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