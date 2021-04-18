أفغانستان: مستعدون لانسحاب القوات الأمريكية ونملك خطة شاملة

أكد الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم /الأحد/، أن بلاده مستعدة بشكل تام لانسحاب القوات الأمريكية، مشيرا إلى أن كابول تملك خطة شاملة في هذا الصدد.

ونقلت وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية عن غني قوله - في كلمة له خلال حفل لتسليم الأوسمة لأفراد في الجيش الوطني الأفغاني، اليوم /الأحد/ - “إننا على استعداد تام لحماية الأراضي الأفغانية”، مضيفا: "حرب طالبان المستمرة ليس لها شرعية، وعلماء المسلمين أجمعوا على أن هذه الحرب غير شرعية".

وفي إشارة إلى العلاقات الإقليمية لأفغانستان، قال غني "اليوم هو يوم اتخاذ القرار بالنسبة لباكستان.. فخيار الصداقة والعداوة بين يديكم، فإذا اختارت باكستان الصداقة، فإن أفغانستان مستعدة للتعاون في توسيع التعاون الإقليمي والدولي مع باكستان".

وتابع: "رؤية أفغانستان تقوم على السيادة والنظام الجمهوري والديمقراطية والحرية والاستقلال، وإذا كانت طالبان على استعداد لصنع السلام وفق هذا الإطار، فإن أذرعنا مفتوحة لهم".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلنت الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ستسحب جميع قواتها المقاتلة من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر القادم، في الذكرى العشرين لوقوع هجمات 11 سبتمبر.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد، الأربعاء الماضي، أن الوقت قد حان لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة بسحب جميع قوات بلاده من أفغانستان بحلول الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001 التي أدت إلى تدخل الولايات المتحدة في أفغانستان..

وسبق أن أعلن في مارس الماضي أنه سيكون من الصعب جدًا بالنسبة للولايات المتحدة أن تسحب قواتها من أفغانستان بحلول 1 مايو القادم لأسباب تكتيكية، وأن الموعد الدقيق لسحب القوات الأمريكية من هذا البلد ليس معروفًا.

ووقّعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان"، في فبراير 2020 في قطر، أول اتفاق سلام خلال أكثر من 18 عامًا يقضي بانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهرًا وبداية الحوار الأفغاني الأفغاني بعد تبادل الأسرى بين السلطات الأفغانية وطالبان.