الأحد 18 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء كندا يشارك في قمة المناخ الافتراضية.. 22 أبريل

جستن ترودو
جستن ترودو

يشارك رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، في قمة القادة الافتراضية حول المناخ التي يستضيفها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمقررة يومي 22 و 23 أبريل الجاري.

وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الكندي، أنه تماشيا مع خارطة الطريق لتجديد الشراكة بين الولايات المتحدة وكندا، تلتزم كندا بالعمل مع الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات بشأن أزمة المناخ، وخلق فرص عمل وفرص اقتصادية للناس في كلا البلدين.

 

وأضاف البيان أن وزير البيئة وتغير المناخ الكندي جوناثان ويلكينسون سيشارك في جلسة حول "كيف يمكن للحلول القائمة على الطبيعة أن تكون جزءا مهما من العمل المناخي  مشيرا إلى أن وزيرة التنمية الدولية كارينا جولد تمثل الوفد الكندي.

 

ويناقش القادة في القمة الافتراضية كيفية تعزيز الجهود الجماعية للحد من الانبعاثات، وتعبئة استثمارات القطاعين العام والخاص لدفع الانتقال إلى مشاريع صديقة البيئة، ومساعدة البلدان الضعيفة على التعامل مع تأثيرات المناخ.

 

وقال ترودو: "يعد تغير المناخ أحد أكبر التهديدات التي نواجهها كعالم، ولكنه يوفر أيضا فرصة اقتصادية هائلة" .. مثنيا على الرئيس بايدن لعقده هذه القمة.   

 

جدير بالذكر أن أ وزارة الدفاع الكندية أأعلنت انها اضطرت إلى تعليق بعثتها العسكرية للتدريب في أوكرانيا مؤقتا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع بين أفرادها.

 

وأكدت المتحدثة باسم قيادة العمليات المشتركة الكندية، أليكسيا كرويزر، للصحفيين في ساعة متأخرة من أمس الجمعة، خفض أو تعليق أنشطة البعثة العادية في أماكن التدريب، في مسعى للحد من تفشي العدوى

 

وأشارت المتحدثة إلى أن العسكريين المصابين دخلوا الحجر الصحي، والعمل جار على متابعة المخالطين لهم مؤخرا.

 

ولم تكشف المتحدثة عن عدد المصابين بين أفراد البعثة العسكرية الكندية في أوكرانيا.

 

ويقدر تعداد بعثة التدريب الكندية في أوكرانيا بنحو 200 عسكري.

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