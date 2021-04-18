لإفطار شهى..إليك طريقة عمل الكوردن بلو والقطايف

- فى البداية نفرد شرائح الدجاج وندقها بالمدق (نراعي عدم قطعها) حتى تفرد والتتبيل يتخلل الانسخة وتكون أفضل أثناء الطهي.
- ثم نتبل شرائح الدجاج بالبهارات ثم نفرد شريحة الدجاج ونضع عليها شريحة روز بيف وشريحة جبنة شيدر ونلفهم رول الأول.
- بعد ذلك نلف الدجاج رول عليهم حتى تكون التسويه أفضل من دخول اللحم داخل الحشو وبعد أن ننتهي من الكمية جميعا نضعهم بالثلاجة ساعة حتى لكي يتم التماسك.
- وبعدها نخرجهم نضع في الدقيق ثم نرب البيض واللبن سويا ونضع فيه ثم نخلط البقسماط بالنشا ونضع فيه ثم نتركهم في الفريزر نصف ساعه ونقلي في زيت غزير ساخن وتقدم بالف هنا.
مقادير القطايف: كوبان ونصف دقيق منخول نصف كوب دقيق سميد بدون أي اضافات ملعقتان كبار سكر ملعقه صغيره خميره ملعقه صغيره بيكنج باودر ربع ملعقه صغيره بيكينج صودا ذرة ملح ثلاث أكواب ماء دافئ زيت للقلي (السيرب) 2كوب سكر كوب ماء عصير نصف ليمونة معلقه عسل جلوكوز أو عسل نحل (للحشو) شوكولاتة قابلة للدهن كوب بندق محمص مقسوم نصفين أو كوب عين جمل مجروش معلقه صغيره قرفة معلقه كبيره سمنة 2معلقه كبيره عسل أو ½ 1 كوب كريمة لباني 3 ملاعق كبيرة سكر بودرة ملعقة صغيرة فانيليا سائلة نصف كوب فسدق مجروش
طريقة تحضير القطايف -نحضر خلاط، ثم نضع الماء الدافىء فيه ونضيف لهم ملعقتان كبار من السكر مع ربع ملعقة صغيره ملح وملعقه صغيرة من الخميرة وملعقة صغيرة من البيكنج باودر ونصف كوب دقيق سميد ثم نضيف كوبان ونصف من الدقيق الأبيض ثم نضربهك بالخلاط حتى يختطلوا بشكل جيد ثم نضيف ربع ملعقه صغيرة من البيكنج صودا ونضربهم مرة أخرى لمدة دقيقتين - ثم نحضر طاسة ونضعها على نار هادئة ونضع الخليط بقمع القطايف أو كيس حلوانى وعندما تسخن الطاسة نضع من الخليط على شكل دوائر صغيرة ونتركها حتى نلاحظ وجود فتحات صغيرة.
- حينما تستوى احضرى فوطة نظيفة وضعى على نصفها القطايف وغطيها بالنصف الآخر (لا تضعيهم فوق بعضها حتى لا تلتصق). نكرر العملية حتى تسوى جميع الخليط ثم تحشو بالحشو المتوافرة. -ثم ضعى زيت غزير على النار وعندما يسخن نجعل النار متوسطة وضعى بها القطايف جزء منها محشو مكسرات وأغلق بالكامل وجزء آخر مقفول نصف قفلة ونقلي القطايف، ثم نتركها حتى تأخذ لون دهبى ونخرجها بواسطة مصفاة الزيت وضعيها على مناديل ورق وعندما ننتهى من جميع الكمية نضعها فى طبق ونسقيها شربات أو عسل أبيض. وبعد أن تسقي أقماع القطايف المفتوحة نصف فاتحة نضيف عليها الكريمة نخفق جميع مكونات الكريمة سوياً، ثم نزين بالفسدق أو نضيف إليها الشوكولاته القابلة الدهن ونزين بالفسدق وتقدمها على طبق السفرة.