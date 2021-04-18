فض أكاذيب رابعة

أربع حلقات من مسلسل «الاختيار ٢: رجال الظل»، نسفت آلاف إصدارات الجماعات الإرهابية، المرئية والمسموعة والمقروءة، على مدار ٨ سنوات. ثم قامت الحلقة الخامسة بفض أكاذيب «بؤرة رابعة»، التى لا يزال الإخوان يتاجرون بها، وعرضت نماذج من سلسلة العمليات الإرهابية، التى تزامنت مع فض تلك البؤرة الإرهابية: حرق عشرات المحاكم، اقتحام أقسام الشرطة، وتخريب وتدمير كنائس ومساجد فى طول مصر وعرضها.

بدأت الحلقة بذكر المصادر: تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، تقرير الطب الشرعى، قناة الجزيرة القطرية، القنوات الداعمة للإخوان، بيان وزارة الداخلية عن يوم ١٤ أغسطس ٢٠١٣، محاضر أقسام مدينة نصر وبقية المحافظات، و... و... وفى الدقائق الأخيرة شاهدنا جزءًا من نقاش تليفونى على قناة «الشرق» الإخوانية، بين هيثم أبوخليل وأحمد المغير، أقر فيه الأخير بوجود سلاح فى تلك البؤرة، وأشاد بما فعلته الميليشيات الإرهابية المسلحة فى سوريا.

كان سبب المداخلة، لو لم تكن تتذكر، هو أن المغير، المعروف باسم «فتى خيرت الشاطر»، كتب تدوينة طويلة، فى حسابه على فيسبوك، أكد فيها أن المتواجدين فى ميدان رابعة العدوية كان لديهم «كلاشات وطبنجات، وخرطوش وقنابل يديوية، و.. و...إلخ»، وتحدث بالتفصيل عن نقطة تجمع الجهاديين بـ«طيبة مول»، التى انطلق منها الرصاص على قوات الأمن فى بداية الفض. ومع أنه قام بحذف التدوينة، إلا أن هيثم بـ«ذكائه» المعهود، جعله يكرر بعض ما جاء فيها، متوهمًا أنه سيتمكن بـ«تهتهته» من التشكيك فيه!.

قبل مناشدات قواتنا المسلحة وتحذيرات الشرطة وفتح الممرات الآمنة، رأى العالم كله، طوال ٤٥ يومًا، تحريضًا صريحًا على العنف وتهديدات من قادة وأعضاء جماعة الإخوان، نقلتها قناة «الجزيرة» القطرية على الهواء، فى بث مباشر من سيارات تابعة للتليفزيون المصرى سرقها المتولى صلاح عبدالمقصود، وزير إعلام الإخوان. كما أن حاملى الـ«آر بى جى» ظهروا فى مقاطع فيديو عديدة قبل تلك التى عرضها المسلسل، وحكى الصحفى البريطانى روبرت فيسك أن أحد حاملى «الكلاشينكوف» قام بتوصيله حتى باب سيارته حين زار ما وصفه بـ«الاعتصام السلمى»!.

فى تلك البؤرة، اجتمع عدد من أعضاء مجلس شورى «الإخوان» المنحل، وأعلن عن تشكيل حكومة موازية، وأعلن أنه فى حالة انعقاد دائم حتى عودة ما وصفه بـ«النظام الديمقراطى». ولولا فضّها، الذى استبقه قادة الجماعة وأعضاء ذلك المجلس المنحل ووزراء حكومتهم بالفرار، لوجدنا دولًا بعينها تعترف بتلك الحكومة، ولدخلنا فى نفق مظلم، دخلته دول أخرى ولم تخرج منه، حتى بعد خرابها، بتخطيط من تلك الدول وبتواطؤ مما يوصف بالمجتمع الدولى!.

بمعجزة وبتوفيق من الله، نجونا بأقل الخسائر، وقام أبطالنا بإفشال مخطط الإخوان، الذى أراد تحويل بؤرتى رابعة والنهضة وكل شوارع مصر إلى حمامات دم. وكالعادة، لم يكن هناك إخوان بين الضحايا، فلم يكن الدكتور أحمد بيومى، مثلًا، إخوانيًا، لكن الإخوان استغاثوا به لقُربه من ميدان رابعة، فأصيب برصاصة أودت بحياته. وفى حسابه على «فيسبوك»، كتب صديقه المهندس محمود سامى، أنه يوم ١٥ أغسطس ٢٠١٣، وأثناء تواجده بمسجد الإيمان بشارع مكرم عبيد، لكى يتأكد من جُثمان صديقه، من بين حوالى ١٠٠ أو ١٥٠ جثة، قام الإخوان بالتجمهُر أمام المسجد، وأقاموا حواجز فى الشارع، لتفتيش العابرين، وأطلقوا الرصاص الحى على مدرعة جيش وقاموا بتدمير سيارة، وقلبوها فى عرض الطريق، لأن صاحبها كان يعلق الزى العسكرى.

الصورة لم تكن أقل بشاعة فى «بؤرة النهضة»، التى أكد علاء عبدالفتاح، الذى يوصف بأنه ناشط سياسى، أن «مفيش إدراك لحجم الجرائم اللى جماعة الإخوان بترتكبها كل يوم»، وأوضح: «اعتصام النهضة لازم يتفض، اعتصام مش بس مسلح، ده بسلاح آلى، دخل لحد دلوقتى فى معارك مع بين السرايات والجيزة والمنيل والعجوزة»، وتحدث عن «سلخانة تعذيب» وعن «قتلة محترفين» يتحركون بحرية فى الجامعة وجنينة الحيوانات وحديقة الأورمان، ويقتلون عن بعد، وأكد أن «القتلى والمصابين أهالى بيتقتلوا قدام أبواب بيوتهم».

هذه الشهادة، كتبها المذكور فى حسابه على «فيسبوك»، يوم ٢٣ يوليو ٢٠١٣، وأكدتها والدته الدكتورة ليلى سويف، فى شهادة أطول، بالصوت الصورة. غير أن الاثنين، وباقى أفراد الأسرة، حاولوا لاحقًا أن يغسلوا أيدى الجماعة الإرهابية وأرجلها من الدماء، وشاركوا فى حملات الهجوم على مسلسل «الاختيار» بجزءيه الأول والثانى!.

الحلقات الخمس الأولى من مسلسل «الاختيار ٢: رجال الظل»، كانت كاشفة، وفضحت وفضّت، بمشاهد حقيقية موثّقة، أكاذيب كثيرة يلوكها الإخوان وتابعوهم ومَن ارتضوا، بجهل أو بأجر، أن يكونوا مطايا لهم وظهيرًا سياسيًا للإرهاب، والذين ستجد فى حلقات مسلسلى «القاهرة كابول» و«هجمة مرتدة» بعض الأسباب أو الدوافع، التى جعلتهم يضبطون تحركاتهم، وأفعالهم وردود أفعالهم، على ترددات موجات الإرهابيين أو موجات مستعمليهم.