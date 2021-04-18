الأمريكية للتنمية الدولية: 3 ملايين دولار لتعزيز الأمن الغذائي بنيجيريا

أطلقت بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يوساد) في نيجيريا، مبادرة بقيمة 3 ملايين دولار في صورة منحة ودعم تقني لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت مديرة البعثة آن باترسون، في بيان نشرته وسائل إعلام نيجيرية اليوم الأحد ، إن المبادرة تستهدف دعم الشباب من أصحاب شركات المراحل المتوسطة المعنية بسلاسل القيمة الغذائية بنيجيريا، مشيرة إلى أن وباء كورونا قد عطل سلسلة القيمة الزراعية الهشة بالفعل، لاسيما فيما يخص قدرة ذوي الحيازات الصغيرة من المزارعين على إنتاج المواد الغذائية وتصنيعها وتوزيعها، الأمر الذي أثر سلبيا على سبل معيشة بعض الأسر المعوزة والنساء والشباب.

وأضافت باترسون أن المبادرة التي أطلقتها الوكالة تحت عنوان: "تحدي الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا" تستهدف دعم الطاقات الإبداعية لدى الشباب النيجيري لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تشجيع شركات القطاع الخاص على التسجيل في المبادرة من أجل تقديم حلول لزيادة إنتاج المواد الغذائية والربط المستدام بين السوق وسلاسل القيمة الغذائية على مستوى نيجيريا.

وأشارت إلى أن الوكالة بموجب المبادرة ستمنح 75 ألف دولار لعدد يتراوح بين 15 و25 شركة يديرها الشباب، بينما ستمنح 150 ألف دولار لعدد يتراوح بين 10 و 15 من أصحاب الشركات المتوسطة.

وأوضحت باترسون أن الفائزين في المبادرة سيتلقون التمويل والمساعدة التقنية من أجل التوسع السريع في أنشطتهم للتخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا على سلاسل القيمة الغذائية في نيجيريا وتحسين قدرة الأسر الضعيفة على الصمود في مواجهة تداعيات الوباء .. لافتة إلى أن آخر موعد للتسجيل في المبادرة من أجل الحصول على المنحة هو 9 مايو المقبل.