محافظ قنا: تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين لإجراءات كورونا

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بكل حزم خلال الفترة المقبلة، في جميع أنحاء مدن ومراكز المحافظة المختلفة، منوهًا إلى أن تم التشديد والتنبيع على جميع الوحدات المحلية والمديريات من أجل تطبيق القانون على جميع المخالفين للقرارات.

وأضاف محافظ قنا في بيان له اليوم، أن النجاح في مواجهة ازمة الفيروس المستجد، لابد له وأن يتطلب تعاونًا من الجميع، فضلاً عن تضافر الجهود بين مختلف الجهات التنفيذية والمواطنين، لافتًا إلي أن القانون سيتم تطبيقه بكل حسم وذلك لعدم التهاون في تنفيذ الإجراءات الوقائية من الفيروس، والمحددة من قبل وزارة الصحة والسكان ومجلس الوزراء.