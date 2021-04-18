انفجار اسطوانة غاز بمخبز في شارع طنطا بالإسماعيلية

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية في السيطرة على حريق بمخبز بحي ثان.

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ لقوات الحماية الميدانية، يفيد بنشوف بنشوب حريق في مخبز بشارع طنطا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارات من الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع، برئاسة العميد خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، كما انتقل إلى مكان الحريق سيارات الإسعاف بتوجيهات من الدكتور حسن درويش مرفق اسعاف الإسماعيلية، وتمكنوا من اخماد الحريق، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

وحرر محضر بالواقعة، وشكلت مديرية أمن الإسماعيلية، فريقاً لمعرفة سبب الحريق، وأثبتت التحريات الأولية أن الحريق بسبب انفجار أنبوبة داخل المخبز، مما تسبب في تمدد النيران بداخله.

وعلى الجانب الآخر أصدرت نيابة الإسماعيلية، اليوم، قراراً بحبس شاب قتل والدته، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، إخطارًا، من اللواء رشاد الغمراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط مباحث أبو صوير للشاب "أحمد ج. م."، 33 عامًا، عاطل، وشهرته "الصعيدي"، مقيم بمنطقة كيلو 2، المتهم بقتل والدته.

وأكدت التحريات أن المتهم قرر التخلص من والدته بسبب خلاف مادي بينهما، وتمكن ضباط المباحث من ضبطه أثناء محاولته الهرب خارج مدينة الإسماعيلية، وأشارت مصادر مقربة من المجني عليها وجيران الأسرة، إلى أنه قبل اكتشاف الواقعة، وقعت مشاجرة بين المتهم ووالدته، اختفى بعدها بساعات، وتم العثور على المجني عليها جثة هامدة داخل المنزل، ولفت بعض المصادر إلى أن المتهم من متعاطي ومروجي المواد المخدرة، وأنه كان دائم الشجار مع عدد من أهالي المنطقة، خلال الفترة الأخيرة.





