تهشم سيارتين في شارع بطنطا إثر سقوط شرفة قديمة

أدى انهيار شرفة أحد العقارات القديمة في شارع القذافي المتفرع من شارع سعيد بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، مساء اليوم، إلى تحطم سيارتين أسفل العقار إحدهما تهشمت تمامًا بينما تهشم زجاج الآخرى.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العميد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان طنطا، يفيد ببلاغ من شرطة النجدة، بانهيار شرفة منزل قديم بشارع القذافي من شارع سعيد بدائرة ثان طنطا.

وانتقل المقدم أحمد الحجار رئيس مباحث ثان طنطا، وبالفحص والتحريات، تأكد عدم وجود إصابات بشرية، وجارٍ جمع بيانات أصحاب السيارات، وإبلاغ الإدارة الهندسية بحي ثان لفحص العقار وإصدار تقرير هندسي لاتخاذ القرار.

وقرر رئيس حى ثان طنطا، محمود عيسي، تشكيل لجنة هندسة لإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة ورفعه للدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، الذى طلب تقرير مُفصل عن الواقعة.

تهشم سيارة بطنطا

تهشم سيارة بطنطا

تهشم سيارة بطنطا