تعرف على فعاليات اليوم 2 من اجتماع «العيلة» بالكنيسة الكاثوليكية

تحت رعاية الانبا باخوم

تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باخوم، مسؤول اللجنة الأسقفية للإعلام بمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، انعقدت فعاليات اليوم الثاني من اجتماع "العيلة".

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك بقاعة القديس إسطفانوس للأقباط الكاثوليك بكنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه جاء ذلك بحضور عدد من الشباب، حيث ألقى المهندس سعد إحسان محاضرة بعنوان "فن التواصل الفعال والاستماع".

والجدير بالذكر أنه، بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة غبطة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

كما يُشار إلى أنه، من المُقرر أن تبدأ الكنيسة القبطية الكاثوليكية، عقب انتهاء صومها الأربعيني، أقدس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الألام"، باحتفالات احد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وكانت الكنيسة قد أعلنت عن إتمامها لطقس عمل زيت الميرون المُقدس، وهو أقدس زيوت الكنيسة والذي يُستخدم في معمودية الأفراد وتدشين الكنائس، يوم 22 من أبريل الجاري، بكاتدرائية القديس لاون الكبير، للأقباط الكاثوليك، بحي المعادي، بمحافظة القاهرة، وذلك برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، وحضور عدد كبير من مطرانة الكنيسة.

يشارك في إتمام طقوس الزيت الاقدس بين زيوت الكنيسة، لفيف رفيع المستوى من رعاة الكنيسة



