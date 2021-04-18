الأحد 18 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

عليك بالماء.. كيف تتفادي الموجة الحارة في رمضان؟

دكتورة جيهان الدمرداش
دكتورة جيهان الدمرداش

شهدت مصر موجة حارة تأثرت بها البلاد، فقد طالب خبراء الأرصاد الجوية من المواطنين ارتداء ملابس صيفية خلال فترة النهار، حيث ارتفعت درجات الحرارة تدريجيا لتصل إلى 42 درجة مئوية جنوب الصعيد و40 درجة في القاهرة الكبرى، مع هبوب الرياح المحملة بالأتربة.

وصرح محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن درجات الحرارة ستتجاوز معدلاتها الطبيعية خلال فترة النهار، وستشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة ويكون الطقس ليلا معتدلا بحيث سيكون الفارق في درجات الحرارة بين العظمى والصغرى خلال اليوم الأحد وغدا الاثنين بين 10 و15 درجة مئوية.

لهذا نستعرض فى السطور التالية، كيفية تفادي مشكلات الطقس الحار، خاصة فى رمضان، حيث الصيام لفترة طويلة فى النهار، بحسب خبيرة التغذية العلاجية، دكتورة جيهان الدمرداش.


شراب الكثير من المياه
- ضرورة شراب كمية كتير من المياه ما قبل السحور  لترطيب جسدك قبل البدء فى الصيام.

-يفضل عدم خروج الأشخاص الذين يعانون من مشكلات فى الجيوب الأنفية بسبب وجود الأتربة فى الهواء.

- أن يكون الإفطار غني بالخضروات والفاكهة لاحتواءهم على الفيتامينات اللازمة لجسمك ولحمايتك من الفيروسات.

احذر هذه الأطعمة
- حاول أن تقلل او تمنع الأطعمة الحادقة والكافيين للاحتفاظ بسوائل الجسم اكبر مدة من الصيام.

 

عدم التعرض للشمس مباشرة
- يجب الحرص على عدم التعرض للشمس المباشرة يومي الاحد والاثنين حتى لا تصاب بضربة شمس.

-ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، لأنها تعكس أشعة الشمس الحادة.

- خفض المجهود البدني قدر الامكان مع ارتفاع الحرارة الشديد.

فى حالة قيادة السيارة
- كما يجب إخلاء السيارات من المواد القابلة للاشتعال وزجاجات الكحول والمشروبات الغازية والعطور.

- عليك فتح نوافذ السيارة، لتهوية وتفريغ الهواء الساخن.

-عدم السفر بالسيارة خلال فترة الظهيرة لحمايتك من ارتفاع درجة الحرارة الشديد.

- يمكنك وضع علب ماء في الشبابيك والأحواش والأسوار والمزارع والبلكونات وذلك لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات الأليفة.

الموجة الحارة رمضان ارتفاع درجة الحرارة الصيام الأرصاد الجوية

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