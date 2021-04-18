الأحد 18 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرئيس السيسي يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث قطار طوخ

السيسي
السيسي

كلّف الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ‏بتشكيل لجنة تضم فى عضويتها كلًا من: هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والكلية ‏الفنية العسكرية، وكليات الهندسة؛ للوقوف على أسباب حادث خروج عدد 4 عربات من القطار رقم 949 ‏المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة، اليوم، على أن يتم موافاة رئيس الجمهورية بتقرير مفصل فى ‏هذا الشأن‎.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بأنه تم تكليف وزيرى التعليم العالى والصحة بتفقد ‏المستشفيات التى تم نقل مصابى الحادث إليها، مؤكدًا على تقديم كامل الخدمات الصحية اللازمة ‏للمصابين، فيما تم تكليف وزيرة التضامن الاجتماعى بسرعة صرف التعويضات للمتضررين من الحادث‎.‎

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الرئيس السيسي يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث قطار طوخ