الأحد 18 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

حادث قطار القليوبية

رئيس قسم الطوارئ بمستشفى بنها الجامعي: 50 مصابًا بين بتر ساق وذراع

حادث قطار بنها
حادث قطار بنها

أكد دكتور عمرو جمال رئيس قسم الطوارئ بمستشفى بنها الجامعي، في تصريحاته لـ"الدستور" أن المستشفى استقبلت حوالي 50 مصاباً من ضحايا حادث خروج قطار رقم ٩٤٩ القاهرة- المنصورة عن القضبان، وتنوعت الإصابات بين بتر للساق وبتر للذراع،  وتابع أنه تم صرف 10 أكياس دم حتى كتابة هذه السطور مشيراً إلى أن الأوضاع إلى الآن مستقرة،  وتحت السيطرة.
 

كما أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، وقليوب التخصصي، وبنها الجامعي)، كما دفعت هيئة الإسعاف بمحافظة القليوبية المصرية بـ20 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب قطار.

 

وكان قد وقع حادث خروج قطار رقم ٩٤٩ القاهرة- المنصورة عن القضبان في تمام الساعة ٢:٠٥ بعد ظهر اليوم، والذي كان من المخطط أن يصل المنصورة الساعه ٥ مساءً.

 

ونتج عن ذلك وحسب إحصائية أولية عن الخسائر البشرية وفاة 8 أشخاص و تسجيل 109 إصابات.
 

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه تم تشكيل لجنة فنية عاجلة، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء انقلاب عربتين من القطار رقم 949 خط "القاهرة - المنصورة".
 

كما توجه وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير إلى مكان حادث قطار طوخ الذي انقلب عدد من عرباته، بقرية كفر الحصة بمدينة القليوبية.
 

والجدير بالذكر أنه قد وقعت 5 حوادث للقطارات في نحو 23 يوماً، وذلك منذ حادث تصادم قطارَي سوهاج، الذي وقع الجمعة 26 مارس الماضي، والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.
 

حيث شهدت محافظة سوهاج، الجمعة 26 مارس الماضي، حادث تصادم قطارَي سكة حديد، بقرية الصوامع مركز طهطا، ما أسفر عن مصرع 20 شخصًا، وإصابة 165 آخرين.

 

كما وقع انفصال 6 عربات من قطار النوم رقم 82- المتجه من القاهرة إلى محافظة أسوان، فجر يوم الجمعة، بقرية منقباد بمحافظة أسيوط، ولم يسفر عن أية إصابات نتيجة حدوث كسر بالقاطرة التي تقطر العربات ببعضها خلال رحلة القطار.
 

وفي ١٥ إبريل أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن أنه أثناء مسير قطار 339 ركاب (القاهرة- بنها- الزقازيق- المنصورة)، بمنطقة التجديدات بحوش محطة منيا القمح، خروج البوجي الخلفي من العربة الخامسة والسادسة من على القضبان، وتم  الاستعانة بونش الزقازيق لرفع بوجي العربتين وإخلاء الخط.
 

وفي 17 أبريل انفصلت عربتان من القطار المتوجه من الإسكندرية إلى الأقصر  بالقرب من محطة قطارات بني سويف دون وقوع إصابات.
 

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