الأحد 18 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة تطمئن على الحالة الصحية لمصابي قطار طوخ

زيارة وزيرة الصحة
زيارة وزيرة الصحة

تفقّدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، الحالة الصحية لمصابي حادث قطار طوخ بمستشفى بنها للتأمين الصحي.
 

وقال مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزيرة حرصت على التحدث مع المصابين بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية داعية لهم بالشفاء العاجل، كما حرصت على التحدث مع ذوي المصابين، وأكدت لهم توافر كل الخدمات الطبية اللازمة وسبل الرعاية الصحية لجميع المصابين.
 

أضاف أن الوزيرة أكدت أن جميع المصابين بالمستشفى يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، حيث تراوحت معظم الإصابات التي استقبلها المستشفى بين كسور وجروح قطعية، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.


وتابع أن الوزيرة وجهت بنقل 3 مصابين يحتاجون إلى تدخلات جراحية دقيقة إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدة جاهزية جميع المستشفيات بمحافظتي القليوبية والقاهرة لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، كما أكدت توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات.


وتوجهت وزيرة الصحة فور وقوع الحادث إلى محافظة القليوبية، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطار طوخ، والتأكد من توافر كل سبل الرعاية الطبية لهم. 

حادث طوخ وزيرة الصحة قطار

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