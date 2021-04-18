«مدني» عن «قطار طوخ»: من المؤسف أن نرى 3 حوادث قطارات خطيرة خلال شهر

تعليقًا على حادث قطار طوخ..

قالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تلقينا بمزيد من الحزن والأسى خبر حادث خروج قطار طوخ عن القضبان ما أدى إلى انقلاب عربتين بالقطار وإصابة 103 أشخاص، وفقًا للحصر المبدئي، مطالبة بضرورة ضبط أداء منظومة السكة الحديد حفاظًا علي أرواح المواطنين.

وأكدت "مدني" في تصريحات لها منذ قليل، أنه من المؤسف أن نرى ثلاثة حوادث خطيرة للقطارات تتكرر في شهر واحد راح ضحيتها العديد من أبناء الوطن الكادحين الشرفاء، وأصيب البعض بإصابات بالغة، مضيفه أنه لابد من ضبط أداء منظومة السكك الحديد تجنبًا لتكرار مثل هذه الحوادث.

وتابعت عضو مجلس النواب، نتمنى الشفاء العاجل للمصابين وندعو الله أن لا يكون هناك وزيادة في أعداد الضحايا سواء كان وفيات أو إصابات، مستكملة: "ندعو الله في هذا الشهر المبارك أن يحفظ بلادنا من كل سوء وشر وأن يجنبها شرور الكوارث والحوادث" .

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء مرور قطار ٩٤٩/ ٣٢٠٩ سياحي المتجه من القاهرة الى المنصورة وفي تمام الساعة ١٣:٥٤ سقط عدد ٤ عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور وجار الوقوف على أسباب الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن إصابة 97 مواطناً في حادث قطار «القاهرة - المنصورة» بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات - بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي".

وأضاف أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.

وكشف عن أن حالات الإصابات هي إصابات متوسطة عبارة عن كسور وجروح.

وأكد مجاهد أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان توجهت، منذ قليل، إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث قطار "طوخ"، بالمستشفيات.